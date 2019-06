LIVE TMW - Juventus, il Chelsea libera Sarri: pronta la rescissione

© foto di Imago/Image Sport

Dopo una lunga attesa, ci siamo. Maurizio Sarri sarà l'allenatore della Juventus . E' arrivato il via libera del Chelsea, per 4 milioni di euro circa l'allenatore ex Napoli si libererà dai Blues ed è così pronto a sbarcare a Torino. Sono le ore della fumata bianca e Tuttomercatoweb.com seguirà live tutti i passi dell'oramai prossimo e designato allenatore della Juventus.

12.29 - Lampard... Diciotto anni fa Corsi e ricorsi storici. Diciotto anni fa Frank Lampard diventava un giocatore del Chelsea. E i Blues lo celebrano proprio in data odierna...

11.47 - Il bilancio della stampa inglese "Via senza essere amato". Sui social i giornalisti inglesi tracciano il bilancio dell'anno di Sarri a Londra clicca qui per i dettagli. .

11.29 - La volontà dopo Baku Il tecnico ha comunicato alla società londinese la sua volontà dopo la finale di Europa League clicca qui per i dettagli. .

11.12 - Lampard costa 3,5 milioni Il Derby County ha fissato il prezzo per liberare il tecnico per il Chelsea clicca qui per i dettagli. .

10.50 - Staff deciso Martusciello sarà nello staff, Gotti vice di Sarri a Torino clicca qui per i dettagli. .

10.20 - La BBC conferma Sarri alla Juventus, la BBC conferma l'accordo clicca qui per i dettagli. .

09.44 - Contropartita cash Per Sarri, al Chelsea cash o soldi per un giovane: clicca qui per i dettagli. .