LIVE TMW - Juventus, il futuro è ora: Paratici alla Continassa, Agnelli in Lega

12.35 - Allenamento in corso - Intanto, la Juventus continua a preparare la sfida contro la Roma valida per la 36esima giornata di Serie A: quest'oggi alla Continassa seduta mattutina.

11.52 - Andrea Agnelli alla riunione di Lega - Dopo aver trascorso la giornata di ieri alla Continassa, il presidente della Juventus Andrea Agnelli questa mattina s'è recato a Milano per la riunione della Lega Serie A.

11.40 - Allegri: "Il mio tempo qui è finito" - Massimiliano Allegri, scrive il 'Corriere della Sera', nella serata di ieri ha confermato ai suoi amici che l'avventura alla Juventus è ormai giunta al capolinea: "Il mio tempo qui è finito", le parole del tecnico livornese.

11.18 - Fabio Paratici alla Continassa - Intanto, alla Continassa è arrivato Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica della Juventus.

10.25 - I motivi della frizione Conte-Agnelli - Antonio Conte tra Inter e Juventus. L'ex ct nelle ultime settimane ha dato priorità al club bianconero, ma al presidente Andrea Agnelli non è andato giù in modo in cui Conte è andato via nel luglio 2014, a ritiro già iniziato. Al momento il presidente bianconero non ha sciolto le riserve ed ecco perché resta molto calda l'ipotesi Inter, che solo con Conte sostituirebbe Spalletti.

10.12 - Le parole di Paratici - Intanto Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva della Juventus, tramite 'Tuttosport' ha gettato acqua sul fuoco: "Eravamo tutti in posti diversi. Da 15 giorni non c’è stata occasione perché Allegri incontrasse il presidente. Come hanno fatto a litigare o discutere?".

09.55 - Si decide il futuro. E Agnelli annulla il viaggio a Nyon - In teoria, nella giornata di ieri il presidente della Juventus Andrea Agnelli sarebbe dovuto essere a Nyon in qualità di presidente dell'ECA per partecipare al summit con la UEFA in merito alla nuova Champions League. Il dossier allenatore ha però preso il sopravvento e il presidente della Juventus ha trascorso tutta la giornata alla Continassa, quartier generale bianconero.

09.50 - Ore concitate in casa Juventus. Nella serata di ieri passi avanti concreti, decisivi, verso il divorzio da Max Allegri. Oggi però sono attesi ulteriori sviluppi e TMW seguirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.