live Juventus, la conferenza stampa di presentazione di McKennie

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

15:10 - Il nuovo centrocampista della Juventus Weston McKennie, arrivato in bianconero in prestito per 4,5 milioni di euro con riscatto fissato a 18,5 milioni più 7 di bonus dallo Schalke 04, si presenta in conferenza stampa all’Allianz Stadium.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta le parole di McKennie in diretta.