live Juventus-Lione, Bonucci: "Grande voglia di ribaltare il risultato"

C'è Leonardo Bonucci accanto a Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa della vigilia di Juventus-Lione. DI seguito le parole del difensore bianconero.

16.37 - Comincia la conferenza stampa

Come approcciarsi a una partita del genere?

"In queste partite ognuno, con un piccolo gesto, può fare la differenza, come singolo e di squadra. Sarà fondamentale l'energia, sono sicuro che ci sarà grande entusiasmo e voglia".

Ci sono state dichiarazione da parte del Lione molto fiduciose, vedi la volontà di trovare qualche crepa nelle sicurezze della Juve?

"Dobbiamo guardare a noi, senza dare ascolto a quello che viene detto fuori. Stiamo bene, abbiamo ottenuto l'obiettivo principale dello scudetto e c'è grande voglia di giocare la gara di domani e ribaltare il risultato".

Analizzato l'aspetto delle tante reti subite?

"L'abbiamo analizzato, credo che possiamo far bene con una grande prestazione di squadra. Lo dovremo fare per tutta la gara".

Cosa non deve mancare?

"In queste partite l'adrenalina arriva da solo. Da parte nostra c'è grande voglia di fare una grande prestazione".

Come l'avete preparata senza tifosi?

"Loro sono l'uomo in più e senza qualcosa viene meno un grande supporto. A livello di adrenalina dovremo tirare fuori qualcosa in più".

Ci vuole un'altra Juve rispetto a dopo il lockdown per passare il turno?

"Abbiamo alternato momenti con pause in cui abbiamo abbassato l'attenzione e dunque subito. Abbiamo avuto la fortuna di allenarci in questa settimana, cosa che non avveniva da tempo. Daremo il 100%".

Finisce la conferenza