Maurizio Sarri a breve non sarà più l'allenatore della Juventus: decisione presa già oggi, dopo le riflessioni della nottata. Il club bianconero ritiene il tecnico ex Napoli e Chelsea il principale responsabile degli ultimi risultati in casa bianconera, l'annuncio ufficiale è atteso a breve ma la decisione è presa. Il nono Scudetto di fila non è bastato al tecnico, che paga lo scarso rendimento nelle coppe. Comincia da oggi la ricerca di un nuovo allenatore per la Vecchia Signora:

14.51 - Clamorosa idea Pirlo per la successione di Sarri - C'è anche la clamorosa ipotesi Andrea Pirlo per la sostituzione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport tra i vari scenari ci sarebbe anche quello che riguarda il neo tecnico dell'Under 23, presentato la scorsa settimana, anche se l'ex centrocampista non è certo, per ovvi motivi legati all'esperienza, la prima scelta.

14.44 - Comunicato ufficiale: Sarri esonerato - Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano.

14.37 - Anche Paratici a rischio licenziamento - Secondo quanto rivela Sky, la rivoluzione di Andrea Agnelli non riguarderebbe solo Maurizio Sarri, il suo esonero è infatti atteso a minuti anche a livello ufficiale. Potrebbe pagare anche Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus che ha scelto in prima persona Sarri come erede di Allegri, in virtù dell'anno non eccezionale dei bianconeri, con le quotazioni di Federico Cherubini in grande ascesa. L'attuale direttore sportivo bianconero infatti avrebbe difeso anche oggi l'operato del tecnico, non ritenendolo il principale protagonista del flop europeo di Ronaldo e compagni.

14.08 - La Juve ha fatto la sua scelta. Maurizio Sarri verrà esonerato. La decisione è stata presa e presto dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Nelle prossime ore verrà scelto il suo successore.