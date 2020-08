live Juventus-Lione, Sarri: "Non posso dire quello che dirò al presidente"

Al termine del match con il Lione che è costata l'uscita di scena dalla Champions League, Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito le parole del tecnico della Juventus.

0.09 - Comincia la conferenza stampa

Siete andati vicino alla qualificazione...

"Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. dovevamo rimontare e ci siamo trovati sotto per un rigore folle. C’era un fallo su Higuain abbastanza evidente. Non è stato un arbitro all’altezza della situazione. Abbiamo sbagliato il primo tempo di Lione e a questi livelli si paga. Se ci fosse una classifica Champions saremmo secondi e invece siamo fuori. Questo mi lascia un'amarezza mostruosa, mi fa capire quanto è maledetta per la Juventus questa competizione".

Ci spiega dove ha visto questa grande Juve?

"Non so se lei ha visto la partita con il PSG, il Lione non è mai andato in difficoltà, invece stasera ha sofferto. Il Lione ha fatto sette amichevoli e diverse partite, facendo un percorso più funzionale del nostro che dal 12 giugno al primo di agosto abbiamo fatto quattordici partite, loro hanno avuto sicuramente un percorso più logico del nostro".

Più stanchezza mentale che fisica?

"Io ho visto una squadra rigenerata stasera. Una squadra che deve recuperare e prende un rigore così può perdere la testa, e invece siamo rimasti in partita e siamo andati vicini alla qualificazione. I ragazzi ci hanno creduto fino in fondo, in un momento in cui potevano mollare".

Qual è la sua valutazione sulla stagione?

"Non posso dire quello che dirò al presidente. Io stasera vado a casa inferocito perché siamo stati eliminati. Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri, saranno fatte delle valutazioni e ogni dirà la sua".

Finisce la conferenza