LIVE TMW - Juventus, Martusciello: "Tanti campioni, servono delle scelte"

Dall'inviato allo stadio Tardini di Parma

Fonte: con la collaborazione di ParmaLive.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Martusciello, allenatore in seconda della Juventus che sostituisce oggi Maurizio Sarri, parla dopo la gara di campionato contro il Parma. La sua Juventus ha portato a casa tre punti dopo una gara combattuta ma poco spettacolare, decisa da un gol di Chiellini.

Prende la parola il tecnico bianconero: "Ho sentito Sarri più volte oggi, voleva sapere tutto quello che accadeva. Era molto contento per il risultato, un po' incavolato perché è un perfezionista, ma era contento per il primo tempo e per la condizione di sofferenza che la squadra ha messo in pratica. Quando il Parma ha alzato il baricentro siamo andati in difficoltà".

Cosa non ha funzionato?

"Il calo atletico ci ha offuscati, non abbiamo più giocato da squadra. Quando commetti errori vai in difficoltà, nel secondo tempo si è commessi un sacco di errori tecnici banali. Gli avversari ci hanno messo cuore e voglia ed è da sottolineare l'apporto dato dai nostri nello stringersi".

Cosa vi siete detti con Sarri?

"Questa è la Juve di Sarri, di mio non c'è nulla. Ci siamo detti qualcosa su cosa non è funzionato e su cosa sì. Mi sono ritrovato catapultato sulla panchina della Juve, che ho sognato tanto da bambino. E' un qualcosa che dovrebbe capitare a qualsiasi allenatore, è stata una cosa bellissima e ringrazio la società".

Le scelte iniziali hanno sorpreso:

"Siamo andati con un aggressione chiara, volevamo evitare di mettere in questo contesto giocatori con abitudine a giocare nei propri ruoli. La scelta Higuain-Dybala è andata in questa direzione. Abbiamo tanti campioni, dobbiamo fare delle scelte e quelle di oggi hanno seguito il criterio dell'abitudine. Le risposte sono state positive".

20.48 - Termina qui la conferenza stampa di Giovanni Martusciello.