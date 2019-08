LIVE TMW - Juventus-Napoli, Ancelotti: "Abbiamo meritato la sconfitta"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match dell'Allianz Stadium, tra Juventus e Napoli, parla il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti. Di seguito le sue parole in sala stampa.

23.23 - Inizia la conferenza stampa

Come valuta questa partita e gli errori difensivi?

"La gara è molto semplice da spiegare. Male la prima ora, bene l'ultima mezz'ora. Eravamo riusciti a rimontare e con un errore nostro abbiamo perso meritatamente. Dico meritatamente perché per un'ora non siamo riusciti a fare bene".

Perché non è riuscito a incidere Fabian Ruiz?

"Si posizionava bene ma abbiamo sofferto troppo il pressing. Eravamo troppo blandi sulle marcature".

La squadra manca in certi momenti di equilibrio?

"Il primo gol nasce da un'azione che avevamo studiato per arrivare al tiro, ma poi abbiamo preso contropiede. Abbiamo preso le reti di Ronaldo e Higuain con difesa piazzata, lì la marcatura dev'essere stretta e feroce".

Napoli quasi timido, sul 3-3 invece di tirare fuori la voglia di vincere è sembrato che la squadra si accontentasse...

"Abbiamo perso un po' di coraggio nella costruzione. Loro avevano finito prima le energie, a un certo punto le abbiamo perso anche noi".

Ci può spiegare le sostituzioni all'intervallo?

"Insigne aveva un problema muscolare. Ghoulam l'ho tolto perché aveva già preso il cartellino".

Nel primo tempo la squadra è apparsa smarrita...

"Le sensazioni in allenamento erano state buone. Alla fine eravamo sul pezzo, abbiamo fatto la partita sul finale come me l'aspettavo".

Eimas può giocare anche dall'inizio?

"Certamente. Tutti i giocatori che ho in rosa nella rotazione giocheranno dal primo minuto durante la stagione".

Come ha visto Lozano?

"Ha giocato bene, con personalità sin da subito. Difficilmente un giocatore come lui sbaglia queste partite".

23.31 - Finisce la conferenza stampa