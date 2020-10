live Juventus-Napoli, la decisione definitiva è attesa per mercoledì: tutti gli aggiornamenti

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la pagina

Juventus-Napoli, come finirà? Il giudice sportivo si è preso ancora un po' di tempo prima di prendere una decisione sulla gara dell'Allianz Stadium, originariamente prevista per domenica 4 ottobre e non disputata. Mercoledì 14 ottobre arriverà la risposta definitiva: è questo il termine dato alle parti per presentare le documentazioni. Le ipotesi: dare il 3-0 a tavolino per la Juventus e quindi la sconfitta agli azzurri, oppure rinviare il match a data da destinarsi prevedendo una penalizzazione per la squadra di Gattuso. In attesa della decisione della giustizia sportiva - dunque - segui sulle pagine di TuttoMercatoWeb.com gli aggiornamenti, le news e le dichiarazioni dei protagonisti.

11.35 - Da regolamento 3-0 a tavolino, ma la politica preme - L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione: secondo Figc e Lega Serie A, l’intervento delle Asl può avvenire se la situazione dei contatti e le condizioni degli ospedali in loco sono così critiche da suggerire restrizioni. E non era il caso dello scorso weekend, quando il Napoli con due contagiati avrebbe potuto e dovuto seguire il protocollo: creare la bolla, eseguire i tamponi e partire con i soli negativi per Torino. Ma è stata creata la bolla? Sta indagando la procura federale, ma dai primi riscontri pare di no. Sarebbe una violazione al protocollo che avrebbe innescato l’intervento della Asl, visto che senza bolla i giocatori sono normali cittadini. Questo porterebbe quindi al 3-0 a tavolino. Ma la politica preme. L’idea che il parere di una Asl possa essere ignorato dal calcio non piace.

10.28 - ADL convinto di aver agito nella legalità - Il Napoli, in attesa della sentenza che arriverà in settimana, resta convinto di aver agito nella legalità e non è intenzionato ad accettare alcuna sanzione, dal momento che lo stop è arrivato da un'autorità locale. Il Corriere dello Sport scrive oggi in edicola che ora si racconta di vertici e telefonate ministeriali, di possibili alternative anche immediate per giocare la partita: ipotesi posticipo al lunedì sera (dopo aver eseguito altri esami ovviamente in casa Napoli) stroncata dall'intasamento del calendario internazionale.

10.01 - Scontro ADL-Agnelli - Tra Juventus e Napoli si prevede un'aspra battaglia legale e la tensione è destinata a crescere. Difficile che il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli possa ricomporsi in tempi brevi, anche perché nelle ore che hanno preceduto il fischio d'inizio della gara poi mai giocata tra i due presidenti c'era stato uno scambio di sms infuocato. Come raccontato dal numero uno bianconero domenica scorsa, patron De Laurentiis aveva chiesto il rinvio del match, scrivendo in privato al suo omologo juventino. "Non se ne parla proprio", la risposta di Agnelli che non aveva preso in considerazione l'ipotesi di spostare la partita, neanche di 24 ore. Soltanto dopo, poi, è intervenuta l'ASL a frenare il Napoli e, di fatto, a dar ragione ad ADL.

09.30 - Caso Juventus-Napoli - Clicca qui per rileggere tutti gli aggiornamenti della settimana!

--- DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 ---