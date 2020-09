live Juventus, oggi il Morata-day. Lo spagnolo arrivato al J Medica: via alle visite

vedi letture

La Juventus ha fatto la sua scelta: sarà Alvaro Morata il rinforzo per l'attacco di Andrea Pirlo. Dopo tante voci e relative trattative sull'asse Dzeko-Milik alla fine la Vecchia Signora ha deciso di puntare sullo spagnolo, che tornerà a Torino dopo quattro stagioni. Segui il live di Tuttomercatoweb.com con tutti gli aggiornamenti sulla giornata del giocatore, dalle visite mediche alla firma e all'ufficialità.

09.43 - Via alle visite - Alvaro Morata è arrivato al J Medical per le visite con la Juventus. L'attaccante è pronto a svolgere i test con i bianconeri per poi firmare il suo contratto con la Vecchia Signora.

📣 #Juve, #Morata è arrivato al J Medical: visite mediche e firma per lo spagnolo pic.twitter.com/13kcYzAWtA — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) September 22, 2020

08.55 - Tifosi in attesa di Morata - Tra pochi minuti Alvaro Morata, pronto al ritorno alla Juventus dopo 4 stagioni trascorse tra Real Madrid, Chelsea e Atletico, arriverà al J Medical per svolgere i consueti test prima di firmare il suo nuovo contratto con il club bianconero. I tifosi non vedono l'ora di riabbracciarlo e circa una quarantina di sostenitori del club campione d'Italia sono già in fila per accogliere lo spagnolo alle visite mediche.