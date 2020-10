live Juventus, Pirlo: "Bene Dybala. Bonucci da valutare, speriamo di averlo col Barcellona"

23:05 - Andrea Pirlo commenta il pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona all’Allianz Stadium nella quinta giornata di Serie A.

23:25 - Andrea Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Cosa si porta a casa da questo match?

"Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo il loro gol. Questo è stato un ottimo Verona, non è facile giocare contro di loro. Peccato non aver portato a casa i tre punti".

Perché non ha puntato su Kulusevski dall'inizio? La partita di Dybala?

"Kulusevski veniva da sei partite di fila, era giusto farlo riposare e poi era l'unico cambio offensivo dalla panchina e mi sembrava giusto dare spazio a Bernardeschi che non giocava da un po'. Dybala ha fatto bene, è andato anche oltre le aspettative giocando 90 minuti".

La partita di stasera la preoccupa in vista del Barcellona? Cosa non le è piaciuto?

"Non mi preoccupa, sono due partite diverse. Il Verona gioca in maniera diversa rispetto al Barcellona, contro squadre che giocano in questo modo devi preparare un tipo di partita. Non mi è piaciuto che siamo stati troppo rinuciatari nel primo tempo".

Ti preoccupano i tre pareggi?

"No perché siamo in fase di costruzione. Dispiace lasciare punti per strada ma siamo sulla strada giusta. Stiamo costruendo un progetto a lungo termine ma vedo solo cose positive".

Come sta Bonucci?

"Ha avuto un problema alla coscia che aveva già avuto a Kiev. Valuteremo nei prossimi giorni come starà".

Cosa le impressiona del gioco di Juric?

"Sapevamo il tipo di gioco del Verona, cerca di vincere i duelli giocando uomo contro uomo e noi eravamo preparati a questo tipo di partita. Abbiamo preso un gol su un passaggio nostro che non si dovrebbe mai fare. Loro sono stati molto bravi".

Teme una cosa seria per Bonucci?

"È ancora presto per dirlo, vedremo nei prossimi giorni sperando di averlo a disposizione".

23:31 - Termina ora la conferenza stampa di Andrea Pirlo.