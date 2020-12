live Juventus, Pirlo: "Buffon potrebbe giocare. Ronaldo o Messi? Ingiusto dire chi è meglio"

18:40 - Andrea Pirlo presenta Barcellona-Juventus, gara valida per la sesta giornata di Champions League, in programma domani sera alle 21 al Camp Nou. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

19:22 - Comincia ora la conferenza stampa di Andrea Pirlo.

Gioca Buffon? Crede alla crisi del Barcellona?

"Gigi sta meglio ha recuperato dall'infortunio. Potrebbe essere della gara domani perché si merita un palcoscenico così importante e potrebbe giocare. Non credo alla crisi del Barcellona, ha un allenatore nuovo che sta mettendo insieme le sue idee. Seppiamo che è una grande squadra".

Questa Juve può vincere come serve per il primo posto?

"Sì, dobbiamo crederci, sarà una partita difficile e in parte bisognerà soffrire. Sappiamo che avremo le nostre occasioni da sfruttare, giusto giocare a viso aperto, non avremo nulla da perdere. Sapendo degli errori all'andata ma anche delle cose buone che abbiamo fatto. Siamo sereni e convinti che tutto possa succedere".

Può essere la partita di uno come Ramsey?

"Può essere molto utile, sta un po' meglio e può mettere qualche minuto nelle gambe. Ha forza, l'ho detto nelle scorse settimane, non pensavo fosse così intelligente in campo, sa trovare il giusto modo di muoversi. Negli spazi di domani può tornare utile".

Conta più per la vostra crescita che per la classifica? Quanto è importante il primo posto?

"Come ha detto Leo è importante per la nostra crescita e per aumentare la nostra autostima. Queste sono partite da giocare per far crescere ciò che è dentro e ciò che è da migliorare. A parte la classifica, arrivare primi ti dà qualcosa di diverso rispetto al sorteggio. Però è più importante quello che mettiamo in campo domani e quello che ritroveremo alla fine della gara se faremo un'ottima partita".

Cosa non dovete rifare della partita d'andata? Il derby può essere una svolta?

"La partita dell'andata l'abbiamo vista e rivista. Le sconfitte migliorano le partite che devi giocare e possono essere d'aiuto per il futuro. Dobbiamo sicuramente migliorare rispetto all'andata la fase di non possesso, dobbiamo essere molto stretti con le linee di centrocampo e di difesa perché non dobbiamo farci trovare scoperti tra le linee, loro portano tanti giocatori sulla trequarti. Dobbiamo essere stretti e cercare di farli giocare lateralmente dove avremo più spazio per aggredirli. Non credo si possa parlare di svolta. Di cambiare l'atteggiamento forse sì. Abbiamo avuto un atteggiamento completamente diverso tra il primo e il secondo tempo dove abbiamo vinto tutti i duelli. Quando porti in campo questo atteggiamento, che fa parte del dna della Juve e non deve mai mancare, e lo abbini a un gioco migliore, allora i risultati ti possono portare fiducia. Però il il dna non deve mai mancare".

Che difetto cancellerebbe se potesse sceglierne uno?

"Non mi piace soprattutto quando qualche giocatore non approccia la gara al 100%. Ma questo è dovuto anche dalle tante partite che abbiamo giocato e quindi dalla stanchezza mentale. Ci vuole magari una scintilla per farli rendere nel migliore dei modi. Non dovrebbe succedere ma è normale perché siamo in un periodo particolare dove si fa fatica con tanti viaggi e questo può succedere. Per partite come quella di domani sera però non capiterà sicuramente".

Come vede la crescita di Rabiot?

"Sono molto soddisfatto di Adrien. Sta facendo una buona stagione, non lo conoscevo tanto. Conoscendolo però ho capito che è diverso da come me lo descrivevano. Lui è un gran lavoratore, si deve mettere in testa che è al 70% delle potenzialità e può tirare fuori di più. Può diventare un grandissimo centrocampista a livello mondiale".

Koeman ha detto che non è giusto dire chi è meglio fra Ronaldo e Messi: secondo lei?

"Ha ragione Koeman a dire che non è giusto dire chi è meglio. Hanno dato spettacolo e lo fanno da 15 anni, si sono divisi i Palloni d'Oro degli ultimi 15 anni. È un peccato dire se è meglio uno o l'altro. Sono fenomeni che fanno gioire milioni di tifosi ogni volta che scendono in campo, non è giusto dire chi è più bravo. Bisogna ringraziarli perché fanno bene al calcio".

Sulla possibilità che Messi vada al PSG?

"Bisogna chiedere al Barcellona e al Psg, non sono cose che fortunatamente dipendono da me. Lascio il problema agli altri".

La pandemia ha messo tutte le squadre alla pari? O prima o poi le grandi squadre torneranno a essere superiori?

"Abbiamo visto e constatato anche noi che è un periodo dove tante grandi fanno fatica soprattutto nei propri campionati. Credo sia normale, i campionati sono finiti l'estate scorsa e i giocatori hanno avuto poco tempo per riposare giocando anche con le nazionali. È normale che ci sia stanchezza e che ad avere questi problemi siano di più le grandi squadre che hanno più giocatori in giro per il mondo. Si regolarizzerà magari dopo Natale quando ci saranno meno partite e ci sarà più tempo per lavorare. In tutti i campionati c'è maggiore equilibrio, magari anche nelle partite tra grandi e cosiddette piccole. Spero che anche per noi ci possa essere un contrattacco e che le squadre ritornino a giocare per quello che sono".

La sorprende vedere il percorso differente fra campionato e Champions del Barcellona?

"Fa un po' strano ma è normale. Hanno cambiato allenatore senza aver lavorato ma andando sempre in campo a giocare. Devono trovare le soluzioni migliori e mettere i giocatori nelle migliori condizioni per rendere al meglio. Ma si gioca ogni tre giorni ed è difficile anche per loro. Ma sono una grande squadra, si riprenderanno anche in campionato".

Come definirebbe il momento attuale di Messi?

"Questo è un momento particolare della sua vita, non della sua carriera. Ha avuto qualche problema quest'estate nel voler rimanere a Barcellona. Ma nelle partite ha sempre dimostrato il suo valore quindi più che a livello tecnico credo sia un problema mentale. Noi non vogliamo entrarci però nei problemi quindi lasciamo al Barcellona e a Messi parlare di queste cose. In campo è un fenomeno e l'ha dimostrato anche in questo scorcio di campionato e Champions League".

Com'è possibile che Ronaldo stia tirando meno in porta rispetto alla sua carriera ma fa più gol?

"Vuol dire che si trova nella posizione nel momento giusto e gli portiamo la palla quando deve fare gol. Quindi questa può essere una cosa buona per noi".

19:40 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.