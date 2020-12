live Juventus, Pirlo: "C'è amarezza. Morata mi ha fatto arrabbiare molto"

20:45 - Andrea Pirlo commenta il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta all’Allianz Stadium nella dodicesima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

21:08 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Cosa porta a casa da questa gara?

“La buona prestazione però un po’ di amarezza perché era lo step giusto per poter continuare il nostro cammino. Abbiamo avuto tante occasioni però poi quando non la chiudi il risultato resta sempre in bilico”.

In alcuni singoli c’era un po’ di stanchezza?

“Stiamo giocando tanto però sotto l’aspetto dell’intensità e della voglia abbiamo fatto una grande gara. Sono contento della prestazione dei ragazzi”.

Quanto l’ha fatta arrabbiare Morata?

“Mi ha fatto arrabbiare perché non ci possiamo permettere queste leggerezze. Quando ti capitano queste occasioni deve avere lucidità di fare la scelta migliore e così non è stato. Morata comunque ha fatto una grande partita, poi queste giornate capitano”.

La prestazione di Ronaldo?

“Oggi non era facile però ha fatto delle cose buone. Se avesse segnato sul rigore i giudizi magari sarebbero cambiati. Non è stato brillantissimo ma capita a tutti una giornata del genere”.

Ha usato solo tre cambi, come mai?

“Abbiamo avuto tre cambi di cui uno forzato che ci ha tolto uno slot subito. Gli altri li abbiamo messi in modo diverso perché la partita era molto combattuta e avevamo bisogno di gente che tenesse sul piano fisico. Stavano tutti bene tranne Cuadrado che aveva qualche problemino al polpaccio e allora abbiamo deciso di avanzarlo”.

Troppi pareggi adesso per la classifica?

“Sì sono troppi per la classifica però la partita di stasera è stata ottima. Si sapeva che giocavamo contro una squadra forte, l’abbiamo giocata a viso aperto e per l’andamento della gara meriavamo di vincerla”.

Come sta Arthur? La prestazione di Bentancur?

“Arthur purtroppo ha preso una contusione alla coscia ed è stato costretto a uscire. Bentancur è cresciuto molto nelle ultime partite, ha ripreso la condizione dopo il finale pieno di gare della scorsa stagione”.

L’ha sorpresa l’ingresso di Gomez?

“No anzi pensavo giocasse dall’inizio. È un giocatore importante per l’Atalanta, ha fatto bene negli ultimi anni e il suo ingresso non ci ha scombussolati, lo sapevamo”.

Ha mai pensato di togliere Ronaldo e non Morata?

“No perché Morata aveva fatto bene fino a un certo punto ma poi si era innervosito per qualche decisione arbitrale e qualche fallo non fischiato. Era ammonito e non avevo voglia di perdere un altro giocatore per squalifica. Mi è parso giusto far uscire lui, quando si fa prendere dal nervosismo esce un po’ dalla partita”.

Si potranno recuperare punti ora che non c’è la Champions?

“Sì anche se a gennaio è come se giocassimo la Champions perché ci sono tante partite fra Supercoppa e Coppa Italia. Pensiamo adesso a queste, poi avremo una settimana di pausa e poi gennaio ripartiremo”.

21:18 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.