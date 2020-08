live Juventus-Roma, Sarri: "Da domani comincerò a studiare il Lione"

vedi letture

Maurizio Sarri risponde alle domande dei giornalisti nell'ultima conferenza stampa del campionato. Di seguito le parole del tecnico nel post Juve-Roma.

0.23 - Comincia la conferenza stampa

Qual è stata la partita determinante in questo campionato?

"Dalla partita con la Lazio abbiamo cominciato a prendere consapevolezza sullo scudetto e questo lo abbiamo anche pagato un po' dopo, perché abbiamo giocato con così tanta convinzione che in alcuni momenti abbiamo lasciato qualcosa per strada".

Cosa servirà venerdì con il Lione?

"Spero piova perché la temperatura stasera era insostenibile. Scherzi a parte, dobbiamo riaccendere tutto e recuperare energie fisiche e nervose, recuperare più giocatori possibili e scegliere quelli che sembrano poter dare più garanzie. Sarà difficile, ma le poche energie che sono rimaste dobbiamo spararle tutte".

Verso la prossima sfida con il Lione

"Ho visto il Lione ieri sera, da domani comincerò a studiarlo. Che per me significa almeno 3-4 ore per capire tutti i movimenti, fermare le immagini e capire cosa fanno sporadicamente o con frequenza. Mi ha colpito nelle gara con il PSG che stavano molto bene fisicamente, anche durante i supplementari. Il problema del goal subito per noi si ripropone dal post lockdown, chiaramente dovremo fare molta attenzione ed evitare".

La preoccupano le ultime prestazioni traballanti?

"Mi lascia tranquillo perché ci sono partite che non ci danno tante indicazioni in tal senso perché le abbiamo giocate a titolo vinto o quasi. In altre partite c'è stato questo problema, bisogna capire e provare di rimediare in questi sei giorni che sono rimasti".

0.29 - Finisce la conferenza