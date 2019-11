LIVE TMW - Juventus, Sarri: "Derby tosto, contento della prestazione"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

L'Inter chiama, la Juventus risponde: i bianconeri si riprendono la testa della classifica, decisiva la zampata di De Ligt su assist di Higuain. A breve, il tecnico Maurizio Sarri si presenterà nella sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino per parlare con i giornalisti dopo la nona vittoria nelle prime undici giornate di campionato. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.40 - Inizia la conferenza stampa di Sarri.

Ha vinto il primo derby.

"No, già in Toscana li ho vinti e li sentivo importanti uguale. Era prevedibile un grande inizio del Torino, il primo obiettivo era reggere l'impatto dei granata. Poi siamo stati bravi a colpire quando sono un po' calati. Purtroppo abbiamo mancato la palla del 2-0. Sono contento della prestazione. E' stato un derby tosto e aggressivo, poteva non essere adatto alle nostre caratteristiche. Ma l'abbiamo risolta, sono contento.

Come avevate preparato la partita in fase difensiva?

"Godo se mi dite che abbiamo tenuto alta la linea, è ciò che cercavamo di fare. E l'attacco della profondità dei giocatori del Torino non ci ha fatto soffrire. Siamo scappati sempre con i tempi giusti, la fase difensiva ha funzionato bene. Loro sono forti in fase offensiva, hanno fisicità e accelerazioni. Abbiamo fatto una prestazione difensiva di buon livello".

Come giudica la prova di Bernardeschi e degli attaccanti?

"Dovevamo attaccare meglio la profondità, portando la squadra più vicino alla porta granata. E ci è mancato un po' il riempire l'area, nel primo tempo erano distanti Ronaldo e Dybala e questo è stato il problema. Dybala e Bernardeschi potevano essere stanchi, mentre Ramsey e Higuain venivano da infortuni. Questa via di mezzo ci ha premiato".

Sarà una questione Inter-Juventus?

"Quanto fa 27 per 3? E' lunghissima. E domani ci saranno tutte le altre partite. E' prematuro: so che per un giornalista è interessante creare attesa sul testa a testa, ma è presto per dire che tutte le altre sono tagliate fuori".

Su De Ligt?

"Ha avuto la mano sbagliata nel momento sbagliata, ma per fortuna è stato bravo a mettere il piede giusto nel momento giusto".

Ore 23.50 - Termina la conferenza stampa di Sarri.