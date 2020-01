LIVE TMW - Juventus, Sarri: "Il più quattro sull'Inter non conta niente"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

Nella sala stampa dell'Allianz Stadium, a conclusione del match con il Parma vinto per 2-1, parla il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

23.31 - Comincia la conferenza stampa

Più quattro significa qualcosa?

"L’ultima cosa di cui ho voglia è di sentire campionato chiuso o riaperto ogni domenica. L’importanza è tutta nella gara da vincere, abbiamo fatto una partita più sporca rispetto alle ultime, potevamo chiuderla dopo il 2-1. Ho mandato un segnale alla squadra inserendo Higuain perché questa è una squadra con la quale potevamo soffrire sul finale. E infatti nei minuti finali abbiamo avuto un po’ di sofferenza, sotto questo aspetto siamo cresciuti rispetto ai mesi scorsi".

A volte si ha la sensazione che la Juve aspetti il suo momento...

"Credo sia una questione di mentalità. Le partite che aggredisci sono quelle in cui alla fine spendi meno, quindi penso che se si riesce ad avere un predominio sulla partita la fatica è minore. Poi ci sono squadre che possono crearti qualche problema ma per mentalità preferisco una squadra che preferisce tenere la palla nella loro metà campo e non come facciamo noi a volte palleggiamo a ridosso della nostra trequarti e invece dovremmo uscire velocemente dalla metà campo e aggredire quella avversaria".

Questo periodo ha corretto qualcosa a Ronaldo perché possa fare più goal?

"Credo sia un fatto di condizione fisica a mentale. E' riuscito a curare un problema e ha ritrovato condizione fisica. Essendo un animale che si nutre di goal questo lo ha messo ancora più in condizione per fare questi numeri fuori dalla norma".

Come si spiega la doppia sconfitta con la Lazio?

"Abbiamo sbagliato una partita e mezza. Noi siamo in grado di contrastare qualsiasi avversaria. Anche a Roma nel primo tempo avevamo fatto bene".

Mancano ancora le reti dei centrocampisti? Rabiot sta giocando con continuità...

"Per Rabiot è una caratteristica che deve migliorare, anche nel campionato francese era segnava tantissimo. E' un giocatore fisico che ha resistenza e qualità tecnica, sta salendo di rendimento. Qualcosa da migliorare ce l'ha".

Alex Sandro come sta?

"In questo momento non lo so. Dopo qualche minuto ha detto che aveva dolore e non poteva farcela, non ho visto i dottori".

Dybala anche oggi sembra arrabbiato del cambio?

"Pazienza. Io vado a letto e dormo. A volte uno è arrabbiato perché ha sbagliato l'ultimo pallone, voi ci costruire una telenovela. Gli fai una bella parte da padre, ma poi resta tuo figlio".

Come giudica che stanno giocando dopo un periodo di meno impiego?

"Rabiot nelle ultime otto partite ne ha fatte sette da titolare. Danilo doveva inserirsi in un contesto nuovo, De Ligt ha speso tantissime energie in pochi mesi per imparare la lingua e entrare in una nuova cultura. Ed è stato complice nel suo rallentamento anche l'acciacco che ha avuto. Adesso ha ripreso quella crescita che stava facendo all'inizio".

23.42 - Finisce la conferenza