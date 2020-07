live Juventus, Sarri: "Questa sconfitta mi preoccupa zero, Ronaldo voleva giocare e segnare"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, interverrà tra poco in conferenza stampa dalla sala stampa della Sardegna Arena dopo la sconfitta vittoria dei bianconeri contro il Cagliari.

Da cosa dipende questa sconfitta?

"Penso sia 100% frutto del calo fisiologico dopo aver vinto il campionato. Ci sta un risultato così. Questa partita però mi preoccupa zero, perché ha prerogative mentali totalmente diverse rispetto a Lione. Sul fatto dei gol subiti può essere un qualcosa su cui preoccuparci. L'Under 23 alla prossima? Se la Lega ci mette in queste situazioni con il calendario, dovremo fare tutte le nostre valutazioni".

Ronaldo ha bisogno di riposo?

"Parlo con i ragazzi e con i medici prima di ogni partita, Cristiano era carico e voleva giocare e segnare. Dybala out? Ha giocato Higuain al suo posto, oggi sarebbe stato uguale anche con Paulo viste le condizioni. C'è una piccola speranza di recuperarlo, ora vediamo lo sviluppo dei prossimi giorni, per uno spezzone o per 90 minuti. Cosa fare per recuperare? Riposare, ora il miglior allenamento è il riposo".

00.52 – Termina la conferenza stampa.