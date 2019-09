LIVE TMW - Juventus, Sarri: "Vincere oggi sarebbe stato ingiusto"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Primo stop, seppur con un semplice pari e non con una sconfitta, per la Juventus di Sarri. Il tecnico toscano esce dal Franchi con uno 0-0 che non può essere letto in modo positivo se non per il punto conquistato. A breve, l'allenatore bianconero interverrà in conferenza stampa.

Juve brutta che non è riuscita a vincere?

"Abbiamo fatto una partita sofferta per 2mila motivi. La sensazione di mancanza di brillantezza da un punto di vista fisico può succedere visto il caldo. Poi i cambi obbligati senza poter cambiare nella ripresa è un handicap non indifferente. Se si parla di cinismo abbiamo sbagliato un gol enorme nel finale. Io fondamentalmente avrei ritenuto ingiusto vincere la partita. Siamo riusciti a uscirne fuori con carattere ma senza qualità".

Passo indietro netto rispetto al Napoli?

"Col Napoli si giocava a 20 gradi oggi a 34. Le condizioni sono diverse e poi la Fiorentina ci veniva a prendere alta rendendoci la vita difficile. Ci siamo impauriti con un paio di uscite errate e lì abbiamo trovato mentalmente più difficoltà a uscire puliti".

Cosa cambierà contro l'Atletico?

"E' una fase della stagione in cui i cambi sono repentini sia in positivo che negativo. Vediamo chi recupereremo, poi giocare a temperature più basse ci favorirà. Abbiamo lavorato molto durante la sosta e questo l'abbiamo pagato. Un pizzico di brillantezza in più la troveremo in Spagna".

Cosa pensa della Juventus vestita come il Piacenza?

"Io su queste cose ho le mie idee che vanno contro il marketing. Per me il rispetto della tradizione delle maglie è sacro. Non so se poi vado contro il marketing perché la maglia più venduta è quella del Manchester United, che è la stessa da decenni".

Oggi sente di aver vissuto emozioni diverse rispetto al solito?

"L'emozione diversa è aver pareggiato anziché perso alla prima (ride). E' vero che non ho fatto panchina ma mi ci sentivo pur non essendoci fisicamente. Giocare a Firenze per me è particolare anche se mi ricordo solo uno scudetto perso col Napoli. Spero di vincere una partita secca a Firenze per farmi tornare in mente tutti i ricordi positivi di Firenze e della Fiorentina".

Punto sugli infortunati?

"La sensazione è che Douglas abbia un problema superiore rispetto a Pjanic che ha preso un colpo in settimana. Quello di Danilo penso che sia semplicemente un crampo. Danilo recuperabile, Pjanic da valutare e Douglas out per l'Atletico".

