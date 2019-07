LIVE TMW - Klavan: "Serie A campionato duro, Walukiewicz ha potenziale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine dell'amichevole tra Cagliari e Real Vicenza il centrale difensivo del Cagliari, Ragnar Klavan, ha parlato ai microfoni in conferenza stampa.

19.40 - Inizia la conferenza stampa.

Quella di oggi è stata partita vera?

"Sì, ogni momento del precampionato è utile per noi per trovare la giusta forma. Per me è stato un match molto importante, perché adesso non sento dolore al tendine, e sto provando sensazioni positive".

Crede che la coppia centrale titolare sia quella con Ceppitelli?

"Non so, perché abbiamo 4 centrali forti e questo è molto importante, perché il campionato è molto lungo e abbiamo bisogno di tutti".

Cosa ha imparato in Premier e nelle coppe Europee, con Klopp in panchina?

"Tanto, lui è un mister speciale, come dimostrano le due volte in finale in Champions e la vittoria di quest'anno. Dispiaciuto di essere andato via proprio quest'anno? No, io sono molto contento di essere al Cagliari, non guardo mai indietro: ogni decisione presa è quella giusta, per me".

Cosa pensa della Serie A?

"La ritengo un campionato importante, dove tutte le squadre hanno fame: sicuramente noi dovremo fare una stagione migliore dell'anno scorso.

Un pensiero sul giovane polacco Walukiewicz.

"Ho visto un ottimo potenziale, dovrà farsi trovare pronto perché il campionato è duro e ci sono tante occasioni per tutti. Mi rivedo in lui una dozzina di anni fa, dovrà evitare alcuni errori come i troppi cartellini gialli, ma è un ottimo prospetto".

19.55 - Termina la conferenza stampa.