Fonte: dal nostro inviato al Wanda Metropolitano di Madrid

© foto di www.imagephotoagency.it

Sorride, Jurgen Klopp. Sorride, dopo aver spezzato la maledizione. Lo fa presentandosi ai microfoni della stampa subito dopo la vittoria della Champions League, la prima finale vinta dopo sei perse consecutivamente. Sorride, lo fa anche in conferenza stampa, la guida tedesca del Liverpool. Segui le parole di Kloppo nel live di Tuttomercatoweb.com. "Cosa ha fatto la differenza? Il risultato. Hanno giocato meglio, stasera è stata una gara diversa per noi dopo tre settimane di stop. E' stata una battaglia, siamo stati bravi a chiudere le loro occasioni ed è stato bravo Alisson a bloccare alcune loro chance. E' sembrato imbattibile".

Sulle sensazioni. "Stavolta sono felice e voglio solo godermela: sono felice dei festeggiamenti folli dei tifosi, domani lo faremo anche noi a Liverpool. Sono felice e sollevato per la mia famiglia. Dopo tante sconfitte, è un piacere vincere così, una finale. E' stato emozionante, per noi significava tanto e per questo molti ragazzi hanno pianto al fischio finale".

Sui giocatori "Jordan Henderson capitano del Liverpool campione d'Europa. Bella sensazione no? Domani celebreremo qualcosa di importante, a Liverpool, ed è bellissimo".

Sul significato personale. "Due giorni fa ho parlato della mia carriera sfortunata. Però non mi sentivo così, io prendo sempre il lato positivo e le lezioni dalle cose. Credo che la mia vita sia migliore di quel che mi sarei mai aspettato. Per questo gruppo è solo l'inizio, i migliori anni per questi ragazzi devono ancora venire".

Sulla finale di Istanbul. "L'ho detto alla Uefa, sono contento, dobbiamo esserci. Però datemi qualche minuto per pensarci...".