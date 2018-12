LIVE TMW - Klopp: "Mai visto il Liverpool pressare come questa sera"

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

23.45 - Conclusa la conferenza stampa.

23.43 - Chi vedi come avversario più temibile in Premier League? "Non ne ho idea e non mi interessa più di tanto. Il campionato è lunghissimo e anche in Champions il cammino è ancora molto lungo".

23.41 - Che Napoli hai visto? Potrà fare strada in Europa League? "Si, il Napoli può fare molto bene anche se so benissimo che adesso loro non stanno pensando a quest'altra competizione. Stasera è cambiato tutto rispetto alla gara d'andata, al San Paolo abbiamo commesso tantissimi errori e stasera s'è vista tutt'altra squadra".

23.40 - Agli ottavi molti tifosi sperano di affrontare il Real Madrid. "Io so benissimo che tanti tifosi vorrebbero giocare anche col PSG, ma questa non è una cosa che decidiamo noi. Io fino a stasera non sapevo nemmeno se il Liverpool sarebbe andato avanti: siamo arrivati secondi, quindi ci aspetta un'avversaria molto dura".

23.36 - Cosa pensi di questa partita? "Sono pieno di adrenalina, è stata una partita incredibile. Abbiamo giocato col cuore e i ragazzi hanno dato davvero tutto, non ho mai visto un pressing come quello di stasera e loro hanno faticato. Potevamo segnare di più, ma il momento più difficile è stato dopo l'1-0. Noi abbiamo continuato a giocare anche nella ripresa come nel primo tempo, purtroppo non è arrivato il secondo gol, ma è bastata la rete di Salah che è stata assolutamente incredibile. E poi nel finale c'è stata la grande parata di Salah. Sono molto fiero dei miei ragazzi".

23.35 - Ha inizio la conferenza stampa di Klopp.

