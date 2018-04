LIVE TMW - La 33esima di A: risale Cutrone, potrebbe partire titolare a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

18.58 - Benevento-Atalanta: termina 0-1 il primo tempo di Benevento-Atalanta, prima gara del mercoledì di campionato dopo l'anticipo stravinto ieri dall'Inter contro il Cagliari. Dopo quarantacinque minuti decide Freuler, lesto ad insaccare un'azione rugbystica orchestrata da Petagna, rifinita da Cristante e finalizzata dal centrocampista svizzero. Da segnare un paio di ottime occasioni per i padroni di casa, ma non sfruttate adeguatamente dagli attaccanti campani. CLICCA QUI per seguire la diretta scritta di TMW!

18.45 - Crotone-Juventus: gli ospiti dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3: Cordaz in porta; Faraoni a destra e Martella a sinistra, Ceccherini e Capuano al centro della difesa; Mandragora in regia, tra Barberis e Stojan; Trotta, Simi e Ricci in avanti.

18.35 - Napoli-Udinese: da Napoli arrivano le ultimissime circa le scelte di Maurizio Sarri per il match di stasera contro l'Udinese. A quanto pare, il tecnico punterà a sorpresa su Tonelli, lasciando in panchina anche Allan, sostituito da Zielinski, e Jorginho, rimpiazzato da Diawara.

18.17 - Torino-Milan: dopo una vigilia monopolizzata dal tridente Suso-Kalinic-Çalhanoglu, ora il Milan potrebbe cambiare. Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, starebbero salendo le quotazioni di Cutrone per giocare dal primo minuto al fianco dell'esterno spagnolo e del numero dieci turco. Ballottaggio dunque tra l'ex Fiorentina ed il canterano, con il dubbio che verrà sciolto all'ultimo.

17.48 - Benevento-Atalanta: dieci minuti all'inizio della gara, sorprende lo schieramento di De Zerbi, che potrebbe essere un 3-4-3 in fase di non possesso e trasformarsi quando la palla ce l'hanno le Streghe. CLICCA QUI per seguire la diretta scritta di TMW!

17.28 - Fiorentina-Lazio: per Ciro Immobile la scelta sarà di Simone Inzaghi e verrà fatta all'ultimo minuto. Il tecnico non vuole rischiare nulla ma l'attaccante è apparso in ripresa. In difesa dovrebbe riposare De Vrij, mentre alle spalle della punta (Immobile o Caicedo) ci sarà Luis Alberto e non Felipe Anderson.

17.13 - Benevento-Atalanta: diamo uno sguardo anche alle panchine delle due squadre. Brignoli, Rutjens, Letizia, Cataldi, Coda, Gyamfi, Sandro, Djuricic, Iemmello, Volpicelli, Sagna e Sparandeo per il Benevento. Gollini, Rossi, Cornelius, Castagne, Haas, Kulusevski, Latte, Del Prato, Bastoni e Barrow sono invece le riserve scelte da Gasperini.

17.09 - Benevento-Atalanta: le formazioni ufficiali - Salvezza e corsa all'Europa si intrecciano al Vigorito di Benevento, dove Diabaté e compagni si giocheranno le ultime chance di rimontare in classifica. Nell'Atalanta panchina per Barrow, dal primo minuto gioca Petagna al fianco di Gomez, con Cristante sulla trequarti. Difesa tutta italiana composta da Mancini, Caldara e Masiello. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

BENEVENTO (4-4-2): Puggioni; Billong, Djimsiti, Tosca, Venuti; Parigini, Viola, Del Pinto, Brignola; Diabaté, Lombardi.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Petagna, Gomez.

16.56 - Benevento-Atalanta: a breve le formazioni ufficiali della gara, ma in casa Atalanta le scelte sembrano fatte. Petagna e Gomez partiranno titolari, mentre Barrow dovrebbe essere la mossa della ripresa. Inutile dire che nel Benevento verrà confermato come centravanti Diabaté, punto di riferimento della squadra di De Zerbi nelle ultime tre gare.

16.34 - Crotone-Juventus: sembra pendere verso Rugani la scelta riguardo il titolare al fianco di Benatia per la gara di stasera tra pitagorici e bianconeri. Il tridente sarà invece quello composto da Douglas Costa, Dybala e Higuain, vista l'assenza di Mandzukic.

16.20 - Benevento-Atalanta: Come detto la prima gara del giorno sarà quella tra Benevento e Atalanta che avrà inizio alle ore 18. Questo lo spogliatoio degli orobici, pronto ad accogliere i giocatori di Gasperini:

15.59 - Fiorentina-Lazio: Mentre Simone Inzaghi sta decidendo se schierare o meno Ciro Immobile dal 1', Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio sul modulo con cui schierare i suoi al Franchi. Il tecnico viola potrebbe anche tornare al 4-2-3-1 con l'inserimento di Gil Dias al posto di Bryan Dabo e in questo caso sarebbero Veretout e Benassi ad agire in mediana con il giovane portoghese a destra e Federico Chiesa a sinistra. Ancora aperto il ballottaggio tra Saponara ed Eysseric per il ruolo di trequartista.

15.15 - Crotone-Juventus: Non pensa al Napoli Massimiliano Allegri che questa sera affronterà i calabresi allo Scida a quattro giorni dalla sfida Scudetto. Il tecnico bianconero manderà comunque in campo Gonzalo Higuain nonostante il centravanti argentino sia diffidato e dunque a rischio squalifica per domenica prossima.

14.54 - Torino-Milan: Quello di questa sera sarà il primo incontro ufficiale da allenatori in Serie A tra Walter Mazzarri, allenatore del Torino, e Rino Gattuso, tecnico del Milan. A riferirlo è il sito ufficiale rossonero.

14.22 - Roma-Genoa: Si affiderà sia a Cengiz Under che a Stephan El Shaarawy il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, che rinuncerà dunque a Schick dopo averlo sempre schierato nelle ultime settimane.

13.41 - Crotone-Juventus: Resta ancora da sciogliere un dubbio in casa Juventus in vista della sfida di questa sera allo Scida. Massimiliano Allegri concederà un turno di riposo a Giorgio Chiellini e per la sua sostituzione è aperto il ballottaggio tra Daniele Rugani e Andrea Barzagli, con il giovane centrale al momento favorito.

13.35 - Torino-Milan: Risveglio muscolare per i rossoneri di Rino Gattuso in vista della sfida di questa sera al Grande Torino. Questo il video tratto dal profilo Twitter del Milan:

Pre-match stretch for the Rossoneri in Turin! 🔜⚽

Il risveglio muscolare dei ragazzi, a poche ore da #TorinoMilan! 🔜⚽ pic.twitter.com/6FTPnT7oYx — AC Milan (@acmilan) 18 aprile 2018

13.22 - SPAL-Chievo: Al termine della rifinitura mattutina, lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera alle ore 20,45 al “Paolo Mazza” contro il Chievo Verona. Ecco i giocatori chiamati per la sfida:

PORTIERI: Gomis, Marchegiani, Meret.

DIFENSORI: Cionek, Felipe, Salamon, Simic, Vaisanen, Vicari.

CENTROCAMPISTI: Dramè, Everton, Grassi, Konate, Kurtic, Lazzari, Mattiello, Schiattarella, Schiavon, Vitale, Viviani.

ATTACCANTI: Antenucci, Bonazzoli, Floccari, Paloschi.

13.14 - Fiorentina-Lazio: Questa la lista dei convocati di Stefano Pioli per la gara contro la Lazio di questa sera: Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Gori, Laurini, Milenkovic, Olivera, Ppetko, Pezzella, Ranieri, Saponara, Simeone, Sportiello, Veretout, Hugo.

13.07 - Fiorentina-Lazio: Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Fiorentina (ore 20:45) allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Wallace;

Centrocampisti: Crecco, Di Gennaro, Felipe Anderson, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani.

12.59 - Sampdoria-Bologna: Al termine della seduta di rifinitura mattutina al Mugnaini, Marco Giampaolo ha stilato la lista dei blucerchiati che questa sera allo stadio Ferraris affronteranno il Bologna. Sono 22 gli arruolati per sfidare i rossoblù: da segnalare il ritorno dalla squalifica di Bartosz Bereszynski e un’unica assenza, quella di Nicola Murru, sempre alle prese con il proprio programma di recupero agonistico.

Portieri: Belec, Tozzo, Viviano.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.

12.42 - Verona-Sassuolo: A poche ore dall'inizio della sfida contro il Sassuolo il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, ha diramato la lista dei convocati. Questo l'elenco completo:

Portieri: Coppola, Nicolas, Silvestri.

Difensori: Felicioli, Ferrari, Heurtaux, Souprayen, Vukovic.

Centrocampisti: Buchel, Danzi, Laner, Romulo, Valoti, Zuculini, Bearzotti, Fares.

Attaccanti: Aarons, Cerci, Lee, Matos, Petkovic, Verde, Tupta.

12.25 - Fiorentina-Lazio: Riccardo Saponara potrebbe partire dalla panchina nella sfida contro la Lazio di questa sera al Franchi. Dopo tante gare da titolare Stefano Pioli potrebbe concedere un turno di stop al suo numero 8: al suo posto ci sarebbe in quel caso uno tra Valentin Eysseric e Gil Dias.

12.19 - Fiorentina-Lazio: Sensazioni positive per Ciro Immobile. Le condizioni dell'attaccante della Lazio sono in netto miglioramento e per questo potrebbe scendere in campo dal primo minuto nella sfida contro la Fiorentina.

12.04 - Napoli-Udinese: Maurizio Sarri pensa al turn over per la sfida di questa sera al San Paolo contro l'Udinese, anche pensando alla gara di domenica prossima all'Allianz Stadium contro la Juventus. Per questo, oltre a Milik, che dovrebbe prendere il posto di Mertens, e Chiriches, dentro al posto dello squalificato Koulibaly, potrebbe esserci spazio anche per Amadou Diawara, con Jorginho inizialmente in panchina. A centrocampo poi Zielinski è in vantaggio su Allan per completare il reparto insieme a Marek Hamsik.

11.57 - Torino-Milan: Solito dubbio in attacco per il Milan di Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera contro il Torino. Il ballottaggio è quello tra Patrick Cutrone e Nikola Kalinic, con il croato che sta guadagnando posizioni per quella che potrebbe essere una delle ultime chance in stagione. Se non dovesse sbloccarsi potrebbe finire in panchina per le ultime cinque sfide dell'anno.

11.50 - Tante lotte nella classifica dei Serie A a sei giornate dalla fine del campionato. Su tutte quella al vertice tra Juventus e Napoli, mentre Inter, Roma e Lazio si giocano l'accesso alla prossima Champions League. Milan, Fiorentina, Atalanta, Sampdoria e Torino per due posti in Europa e infine la salvezza, con le ultime otto che sono ancora in lotta. Questa la graduatoria aggiornata dopo il primo anticipo della trentatreesima giornata:

Juventus 84

Napoli 78

Inter 63*

Roma 61

Lazio 61

Milan 53

Fiorentina 51

Atalanta 49

Sampdoria 48

Torino 46

Bologna 38

Genoa 38

Udinese 33

Cagliari 32*

Sassuolo 31

Chievo Verona 30

SPAL 28

Crotone 27

Hellas Verona 25

Benevento 14

* una partita in più

11.28 - Roma-Genoa Squadra di Ballardini in campo per la rifinitura. Queste le foto tratte dal profilo Twitter del club rossoblù:

🔴🔵 La rifinitura della squadra presso l’Olympic center “Giulio Onesti” di Roma. Risveglio muscolare ed esercizi con il pallone. ⚽️ #RomaGenoa pic.twitter.com/T7s0vggTyv — Genoa CFC (@GenoaCFC) 18 aprile 2018

11.19 - Benevento-Atalanta: Rifinitura per gli orobici di Gian Piero Gasperini in vista della sfida delle 18 al Ciro Vigorito:

11.08 - Hellas Verona-Sassuolo: Una delle ultime chance per Fabio Pecchia nella sfida salvezza contro il Sassuolo, reduce da un buon momento. Queste le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Heurtaux, Vukovic, Souprayen; Romulo, Buchel, Zuculini, Fares; Cerci, Verde. Allenatore: Fabio Pecchia.

SASSUOLO (3-5-2): Pegolo; Peluso, Acerbi, Lemos; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. Allenatore: Giuseppe Iachini

10.55 - SPAL-Chievo: Sfida salvezza al Mazza di Ferrara tra la squadra di Leonardo Semplici, reduce da sette risultati utili consecutivi e il Chievo Verona. Un ko complicherebbe molto i piani di una delle due. Queste le probabili formazioni:

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Viviani, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Dainelli, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, N. Rigoni; Giaccherini; Meggiorini, Inglese. Allenatore: Maran.

10.53 - Sampdoria-Bologna: Dopo aver raccolto soltanto quattro punti nelle ultime cinque partite la Sampdoria non potrà sbagliare contro il Bologna a Marassi, per continuare a sperare nel settimo posto, l'ultimo valido per la qualificazione in Europa League. Queste le probabili formazioni della sfida del Ferraris:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Marco Giampaolo.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Nagy, Dzemaili; Verdi, Destro, Di Francesco. Allenatore: Roberto Donadoni.

10.49 - Roma-Genoa: Giallorossi che devono rispondere all'Inter e riscavalcare i nerazzurri in classifica nella sfida contro il Genoa all'Olimpico. Queste le probabili formazioni della sfida:

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

GENOA (3-5-2): Perin; El Yamiq, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Omeonga, Bertolacci, Rigoni, Laxalt; Pandev, Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.

10.44 - Torino-Milan: Altra sfida che può decidere le sorti di una delle due squadre in questo campionato è quella tra Torino e Milan. Ultima chance per Mazzarri per avvicinarsi sensibilmente alla zona Europa League, mentre i rossoneri non possono abbassare la guardia, per evitare che Fiorentina, Atalanta e Sampdoria possano recuperare altro terreno. Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Zapata, Bonucci, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

10.37 - Fiorentina-Lazio: La partita più interessante di questa trentatreesima giornata di Serie A è quella tra la Fiorentina e la Lazio al Franchi. I viola per l'Europa League, i capitolini per la Champions. Servono i tre punti a entrambe, per non perdere terreno nei confronti delle avversarie. Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-1-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Dabo, Veretout, Biraghi; Saponara; Simeone. Allenatore: Stefano Pioli.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

10.32 - Napoli-Udinese Possibile chance dal 1' per Arkadiusz Milik nella sfida di questa sera tra il Napoli e l'Udinese al San Paolo. Bianconeri che devono cercare di evitare quella che sarebbe la decima sconfitta consecutiva in campionato, mentre gli azzurri devono tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Milan di domenica scorsa. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mario Rui; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Maurizio Sarri

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Balic, Jankto, Adnan; Perica, Maxi Lopez. Allenatore: Massimo Oddo

10.27 - Juventus-Crotone: La Juventus capolista scenderà in campo alle 20.45 all'Ezio Scida contro il Crotone per continuare il suo cammino verso il settimo Scudetto consecutivo. Queste le probabili formazioni della sfida:

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Mandragora, Barberis, Stoian; Trotta, Simy, Ricci. Allenatore: Walter Zenga.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

10.20 - Benevento-Atalanta La prima partita della giornata sarà quella del Vigorito tra Benevento e Atalanta. I sanniti non possono sbagliare se vogliono continuare a cullare il sogno salvezza mentre la squadra di Gasperini ha bisogno dei tre punti per inseguire la qualificazione in Europa League. Queste le probabili formazioni della sfida:

BENEVENTO (4-4-2) : Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Djuricic, Sandro, Viola, Parigini; Diabatè, Iemmello. Allenatore: Roberto De Zerbi

ATALANTA (3-4-2-1) : Berisha; Castagne, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

10.15 - Ultimo turno infrasettimanale della stagione in Serie A. Dopo la vittoria dell'Inter nell'anticipo contro il Cagliari, oggi scendono in campo tutte le altre, a partire da Benevento e Atalanta che si sfideranno alle 18. Queste tutte le gare in programma, con la Juventus che se la vedrà contro il Crotone allo Scida. Fiorentina-Lazio la sfida più importante:

Benevento-Atalanta ore 18

Crotone-Juventus

Fiorentina-Lazio

Napoli-Udinese

Roma-Genoa

Sampdoria-Bologna

SPAL-Chievo

Torino-Milan

Verona-Sassuolo