LIVE TMW - La conferenza stampa di Martusciello post Juventus-Napoli

Ma come ha fatto il Napoli ad agguantarla? Ma come ha fatto la Juventus a ritrovarsi sul 3-3 dopo che era avanti 3-0? Ma come ha fatto Koulibaly a consegnarla ai padroni di casa dopo una incredibile rimonta? E' finita 4-3 la sfida all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, terzo anticipo...