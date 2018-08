LIVE TMW - Laxalt: "Pronto per la nuova sfida. Tragedia Genova terribile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Laxalt sull'esperienza del Mondiale: "È stato un passo importante, un sogno raggiunto e un'esperienza bellissima in un ruolo che mai avevo occupato con continuità. Ha cambiato qualcosa nella mia carriera, oggi sono qui anche per questo".

Scaroni su Milinkovic-Savic: "Questa domanda va fatta a Maldini e Leonardo".

Sulla trattativa fallita con lo Zenit: "Se ne parlava sui giornali. Quando ho ricevuto la chiamata dal Milan ho subito capito che venire qui fosse la scelta migliore, la possibilità migliore per la mia carriera".

Sull'ambiente Milan: "Ricevere la chiamata da Leonardo e Maldini e vederli dal vivo dà tanta soddisfazione. Sono contento di essere qui e far parte del Milan in questo momento, insieme a queste grandi persone".

Sulle caratteristiche adattabili al modulo di Gattuso: "A questo penserà il mister. Io mostrerò sempre massima disponibilità, in qualsiasi zona di campo verrò impiegato".

Su Tabarez, ex allenatore del Milan: "Ho ricevuto tanti messaggi ma non ho parlato con lui. Ci sentiremo sicuramente nei prossimi giorni".

Scaroni sui prossimi passi alla UEFA: "La prossima settimana sapremo di più sull'iter e le procedura. Faccio fatica a dire qualcosa in più rispetto a quello che sappiamo. Di fatto la procedura è partita ma non so dire come e quando si svolgerà. Ipotizzo a settembre".

Laxalt sul ritorno a Milano: "Tutto quello che è successo nella mia carriera è positivo, pensando a dove sono adesso. Oggi sono al Milan e farò il massimo, nel derby cercherò di disputare una bella partita per portare a casa il risultato".

Laxalt sull'impatto nel nuovo club: "Sono preparato e cerco di migliorare e dare il massimo. Mi sento pronto per questa nuova sfida, cercherò di inserirmi al meglio e imparare ciò che serve per dare al Milan tutto quello che ho. Voglio dire anche qualcosa sulla tragedia di Genova: è una delle mie città e sono molto triste. Vivere quella situazione è stato terribile, voglio esprimere il mio affetto per tutti quelli che sono stati coinvolti".

Le prime parole di Laxalt: "Per me è stata una settimana speciale, sono contento di essere arrivato in una delle società più importanti al mondo"

Comincia Scaroni: "Oggi ultimo giorno di mercato, non ci saranno altre operazioni. Siamo contenti di quanto fatto, sono arrivati otto giocatori e non c'è dubbio che questo Milan sia più forte e più giovane di quello precedente. Guardiamo con fiducia alla prossima stagione. Oggi presentiamo i tre nuovi acquisti, cominciando da Laxalt. Vorrei esprimere il cordoglio nei confronti delle persone coinvolte nella tragedia di Genova. Questo ha avuto un impatto sullo svolgimento del campionato, siamo in attesa di conoscere la data del recupero".

Giornata di presentazioni a Casa Milan. Diego Laxalt, nuovo terzino rossonero, parlerà tra poco in conferenza stampa. Con lui anche il presidente Paolo Scaroni.