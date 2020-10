live Lazio, a breve le parole di Immobile alla vigilia del Dortmund

vedi letture

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Lazio-Borussia Dortmund sarà una partita speciale per Ciro Immobile, doppio ex della sfida. Il centravanti, assente sabato per squalifica, tornerà a guidare l'attacco biancoceleste. Tra poco, alle 15, si presenterà in sala stampa insieme a mister Inzaghi per commentare i temi dell'esordio in Champions. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!