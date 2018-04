LIVE TMW - Lazio a caccia della semifinale di EL: a Salisburgo col 3-5-1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

13.44 - Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Salisburgo, in programma questa sera alle ore 21:05 al Salzburg Stadion.

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, De Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Radu;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.

13.30 - Dopo Roma e Juventus tocca oggi alla Lazio scendere in campo per cercare di staccare il pass per la semifinale di Europa League. Si parte dal 4-2 dell'Olimpico ma sarà vietato abbassare la guardia, visto che il Salisburgo è imbattuto in casa nella competizione. Il derby potrebbe distrarre i biancocelesti ma Simone Inzaghi pensa solo alla gara in Austria e manderà in campo i suoi con il consueto 3-5-1-1.