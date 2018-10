LIVE TMW - Lazio, Acerbi: "OM, classifica bugiarda. Ottimo impatto a Roma"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

18.44 - Finisce qui la conferenza stampa di Acerbi.

Sul post-de Vrij: "Sono un ragazzo molto umile. Non mi sono mai paragonato a de Vrij, sono sincero. Avevo molta voglia di rimettermi in gioco con una big dopo tanti anni giocati al Sassuolo. Ringrazio il mister e la società per aver creduto in me. Il paragone con de Vrij fa piacere, ma per me finisce lì. Cerco di dare il massimo soprattutto di testa, restando sempre coi piedi per terra".

Sulla Nazionale: "Ovviamente è sempre un piacere andare in Nazionale. Non voglio fare la comparsa come non ho mai voluto farlo qui alla Lazio. Io ho i miei obiettivi e voglio vincere. Cerco sempre di migliorarmi ogni giorno sotto ogni aspetto perché non bisogna mai fermarsi, voglio dimostrare a me stesso che posso fare sempre qualcosa in più. Andare in Nazionale è bello, ma non deve essere un punto di arrivo. Cerco sempre di mettere in difficoltà chiunque".

Sull'impatto con la Lazio: "Il mio impatto è stato ottimo, anche grazie ai miei compagni. Mi hanno fatto sentire subito uno di loro, così come il mister e lo staff. Uno deve essere bravo a farsi voler bene, ma non posso che ringraziare tutto l'ambiente per l'accoglienza".

18.30 - Dopo le domande a mister Inzaghi, tocca ora ad Acerbi rispondere ai giornalisti: "Il Marsiglia è un'ottima squadra. Ha un solo punto in classifica, ma ha fatto tanti grandi acquisti e ci attaccherà dal 1'. Se non cerchiamo di imporre il nostro gioco abbiamo poche possibilità di tornare a casa con dei punti dal Vélodrome".

18.12 - Alla vigilia della sfida di Europa League con l'Olympique Marsiglia, prende la parola in conferenza stampa allo stadio Vélodrome il difensore della Lazio Francesco Acerbi, che accompagna mister Inzaghi. Su TMW, come di consueto, tutte le parole di giocatore e allenatore.