LIVE TMW - Lazio, Acerbi: "Ultima spiaggia. Se non si capisce, inutile giocare"

Fonte: Dall'inviato a Formello, Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Insieme a Simone Inzaghi, nella conferenza della vigilia pre Lazio-Celtic, c'è Francesco Acerbi. Il difensore, uno dei leader dello spogliatoio biancoceleste, domani dovrebbe essere spostato sul centro-sinistra nel terzetto difensivo per fare spazio a Vavro al centro. Segui su TuttoMercatoWeb.com il live della diretta testuale!

Ore 15.20 - Inizia la conferenza stampa di Francesco Acerbi:

Cosa è scattato nella vostra testa nel primo tempo contro l'Atalanta?

"C'è armonia nel gruppo e questo giova a tutti. Quest'anno abbiamo sempre fatto ottime partite, tranne il secondo tempo di Ferrara e il primo tempo con l'Atalanta. Abbiamo lavorato tanto, senza mai abbassare la testa. Questi tre risultati sono stati importantissimi. La vittoria di San Siro deve essere un punto di partenza. Dobbiamo essere consapevoli ma anche umili ed equilibrati. Da fenomeno puoi diventare scarso, se non sei equilibrato subisci questo".

In Nazionale avevi chiesto più grinta e cattiveria, la stai vedendo ora?

"Avevo detto che mancava qualcosa in generale per fare il salto di qualità, tipo che non bisogna mai abbassare la guardia. Serve essere costanti, cercando di non avere tanti alti e bassi. Cerchiamo ogni giorno di migliorare. Gli attaccanti sbagliano come facciamo noi difensori. Loro vivono di gol e grandi serate, con gli attaccanti che abbiamo spero che ogni azione sia una rete ma non può essere così".

Cosa cambia se giochi sul centro-sinistra? Come potrebbe prendere la Lazio meno gol?

"Ho giocato spesso a tre, mi diverto a giocare lì. Devi portare palla e giocare, cerco sempre di fare col massimo impegno quello che mi chiede il mister. I gol subiti? La fase difensiva, come quella offensiva, si fa tutti insieme. Ogni giorno lavoriamo per migliorare, dispiace anche a noi quando prendiamo gol. Studiamo gli avversari, facciamo tattica e sappiamo i movimenti da fare. Quello che conta è l'atteggiamento con cui si scende in campo".

Domani avete un solo risultato a disposizione, cosa dovete fare per vincere?

"Come non lo so, ma l'atteggiamento è fondamentale: se non scendi in campo sapendo che è l'ultima spiaggia, è meglio se non vai. All'andata abbiamo fatto un'ottima partita, ma con queste squadre devi stare attento agli episodi. In primis l'approccio mentale è importante, loro sono forti e cattivi, dobbiamo metterci almeno in pari con loro. Non dobbiamo sbagliare, appena lo fai il Celtic ti fa male".

Ore 15.30 - Finisce la conferenza stampa di Francesco Acerbi.