live Lazio, alle 14.15 la conferenza di Simone Inzaghi

Per capire se la Lazio può davvero essere considerata una credibile contendente per lo scudetto bisognerà aspettare domani sera, quando in programma c'è lo scontro diretto con l'Inter. I nerazzurri, primi in classifica insieme alla Juventus a quota 54, hanno solo un punto di vantaggio sui biancocelesti. Alla vigilia del big match dell'Olimpico Simone Inzaghi prenderà parola alle 14.15 presso la sala stampa del centro sportivo di Formello. Segui la diretta testuale della conferenza su TuttoMercatoWeb.com!