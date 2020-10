live Lazio, alle 14 la conferenza stampa di Hoedt

Se per Muriqi sarà la prima intervista da giocatore della Lazio, lo stesso non si può dire per Wesley Hoedt, anche lui atteso oggi nella sala stampa di Formello per la conferenza di presentazione. Per il difensore olandese si tratta infatti di un ritorno, avendo indossato i colori biancocelesti per due stagioni prima della cessione - per 17 milioni - al Southampton. In questa sessione è tornato nella Capitale ed è pronto a mettersi a disposizione di Inzaghi. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoweb.com!