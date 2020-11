live Lazio, alle 14 la conferenza stampa di Inzaghi

Sono ore di fuoco in casa Lazio, che deve preparare la gara di domani con la Juventus nel pieno caos tamponi. In attesa dell'allenamento di rifinitura, diventa molto importante ciò che in merito dirà mister Simone Inzaghi, che parlerà in conferenza stampa alle 14. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!