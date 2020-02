live Lazio, alle 14 la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Contro il Bologna per vivere un sabato sera in cima alla classifica. La Lazio si prepara con concentrazione e voglia al primo anticipo di domani (ore 15) contro i rossoblù dell'ex Mihajlovic: l'eventuale ventunesimo risultato utile consecutivo varrebbe il primo posto in campionato almeno fino al posticipo di domenica tra Juventus e Inter, con i bianconeri che al momento sono a +1 dai biancocelesti. Il match dell'Olimpico (previsti 40 mila spettatori) verrà presentato dal tecnico Simone Inzaghi oggi alle 14, quando è in programma la conferenza stampa presso la sala dedicata nel centro sportivo di Formello. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!