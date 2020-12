live Lazio, alle 14 la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Archiviata l'euforia per la qualificazione agli ottavi di Champions, per la Lazio ora è tempo di pensare al campionato dopo un inizio con tanti alti e bassi. Domani all'Olimpico arriva l'Hellas Verona (ore 20.45), in una gara che verrà presentata alle 14 dal tecnico biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!