live Lazio, alle 14 la conferenza stampa di Simone Inzaghi

vedi letture

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Rialzare la testa e provare a tornare in corsa per il quarto posto. Questa la missione di una Lazio in crisi, che domani alle 20.45 affronterà il Napoli all'Olimpico. Per presentare la gara, alle 14 è in programma la conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi. Segui la diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com!