LIVE TMW - Lazio, André Anderson: "Posso giocare ovunque. Italia? Non ora"

Oltre a Lazzari, a Formello oggi è in programma un'altra conferenza di presentazione, quella di André Anderson. Il centrocampista classe '99, reduce dall'esperienza con la Salernitana in B, ha ben impressionato durante il ritiro, tanto da convincere Inzaghi a tenerlo in rosa per la prossima stagione. Alle 17 il brasiliano naturalizzato italiano prenderà parola nel centro sportivo biancoceleste. Seguite la diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 17.15 - Parla André Anderson: "Sono troppo felice di essere qui alla Lazio. L'anno scorso è stato difficile a Salerno, ma qui voglio fare molto bene. Il paragone con Hernanes? Lui è un grande giocatore, sono contento del paragone ma voglio fare il mio calcio".

Speri di fare lo stesso percorso di Felipe Anderson, anche lui veniva dal Santos...

"Il mio obiettivo è aiutare la squadra. È la prima persona con cui ho parlato quando sono arrivato qua, lo ho visto anche giocare in Brasile. Il Santos è una squadra importante, ci ho giocato 8 anni e ho imparato tanto. Adesso sono qui in un grande club europeo come la Lazio. Il mio idolo? Ronaldo il fenomeno".

Il ruolo nel 3-5-2?

"Mezz'ala o quinto attaccante è uguale, a me piace giocare".

Cosa ti ha dato l'esperienza alla Salernitana?

"Stagione molto difficile, ma mi ha dato tanta fiducia. Ho imparato a parlare ma sono contento, mi ha fatto benissimo".

Hai origini italiane, la maglia azzurra può essere il tuo futuro?

"Adesso non ci penso, voglio solo far bene con la Lazio".