LIVE TMW - Lazio, Badelj: "Motivati per il Siviglia, crediamo nella rimonta"

Sui punti deboli del Siviglia: "Ce ne sono, ma me li tengo per noi. Sappiamo che il Siviglia non sta vivendo un momento bellissimo, ma resta comunque una squadra di alto livello".

Su cosa servirà domani: "L'approccio giusto e la mentalità. Ripeto, siamo motivatissimi e ci crediamo".

Sulla coesistenza con Lucas Leiva: "Con Lucas non vedo problemi. Bisogna anche capire che il nostro modulo è fatto per giocare con un solo regista. Sono scelte del mister: tocca a lui decidere con quale modulo e giocatori andare in campo".

Sulla gara di domani: "Siamo motivati e pronti per sfidare il Siviglia. Abbiamo grandi stimoli per la partita di domani".

