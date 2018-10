LIVE TMW - Lazio, Berisha: "E' stato un lungo ko. Ora voglio dare il mio aiuto"

Sono terminati da pochi minuti i primi tempi delle due gare della seconda giornata della fase a gironi di Champions League iniziate alle ore 18.55. Reti bianche a Mosca fra Lokomotiv e Schalke04, mentre al Parco dei Principi il PSG conduce per 4-0 sulla Stella Rossa. Decidono la doppietta...

Serie B, la classifica dopo il 6° turno: il Pescara manca il sorpasso in vetta

Spezia, Galabinov: "Farò di tutto per esserci a Livorno"

Venezia in ritiro a Roma in vista della sfida contro il Perugia

Foggia, Ranieri: "Per noi adesso inizia un altro campionato"

Porchia: "Pirrello un esempio per i giovani calciatori"

Serie B, Giudice Sportivo. Stop per Nesta e i ds di Benevento e Crotone

Padova, frattura al terzo metacarpo per Mandorlini

Le impressioni sulla Lazio : "Secondo me la Lazio ha altissima qualità. L'anno scroso affrontandola col Salisburgo era risultata la migliore avversaria. Abbiamo le caratteristiche per fare bene su ogni fronte. Sono contento di essere arrivato i Serie A, tra i primi campionati al mondo con tanta concorrenza e tanti campioni forti".

Sul lungo infortunio : "Sono contento di essere rientrato in squadra dopo l'infortunio. Voglio tornare ai miei livelli e aiutare la squadra prima possibile. Fi da domani se giocherò e partirò titolare".

Vigilia di Europa League per la Lazio , attesa dalla sfida della Commerzbank-Arena contro l' Eintracht Francoforte . A prendere la parola in conferenza stampa è il centrocampista biancoceleste Valon Berisha . Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com !

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy