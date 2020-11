live Lazio, Correa: "Concentrati per lo Zenit: le polemiche non ci distraggono"

Insieme a mister Inzaghi, nella conferenza della vigilia di Lazio-Zenit di Champions (domani alle 21) c'è anche Joaquin Correa. Alle 15 prenderà parola presso la sala stampa del centro sportivo di Formello. Segui la diretta testuale della conferenza su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 15.11 - Inizia la conferenza stampa di Correa:

Ora sei diventato un vero attaccante?

"In questi anni ho giocato più da attaccante o seconda punta. Non sono uno da aerea, ma sono uno a cui piace stare vicino alla porta. Mi sento migliorato, posso farlo ancora tanto. Lavoro per questo tutti i giorni".

Com'è allenarsi in Argentina con Messi?

"È bellissimo, è un sogno. Stare lì con Messi è importante, sono molto felice. Lui ci parla a tutti, è un ragazzo molto tranquillo ed educato. Più che con le sue parole, impari di più a vederlo giocare".

Sei diventato un punto fermo dell'attacco: quale sono i tuoi obiettivi?

"Il primo obiettivo è lo Zenit: la mia forza è pensare giorno dopo giorno".

La vostra forza qual è?

"È l'unione, il mister ci conosce bellissimo. Poi lavoriamo tanto ogni giorno per essere sempre protagonisti. In campo siamo tanto amici. Non è una sorpresa vedere la Lazio giocare ad altissimo livello contro squadre forti. Non abbiamo fatto la Champions in passato, è vero, ma siamo pronti per vincere domani e continuare nella competizione".

Le polemiche fuori dal campo vi destabilizzano?

"Ci sono sempre. Il nostro punto di forza è che rimaniamo concentrati sul campo. Il mister ce lo dice sempre di non pensare a ciò che avviene fuori".

In cosa pensi di poter crescere?

"Il mio percorso alla Lazio è stato molto bello, abbiamo anche vinto dei trofei importanti. C'è sempre da migliorare, ogni giorno si può fare. Il mister e i compagni mi aiutano tanto, penso di aver intrapreso una strada giusta".

Ore 15.16 - Finisce la conferenza stampa di Correa