LIVE TMW - Lazio, Di Gennaro: "Per me questo rappresenta un punto di arrivo"

16.22 - Non solo Lucas Leiva Pezzini, oggi è il giorno della presentazione di Davide Di Gennaro: il centrocampista ex Cagliari parlerà in conferenza stampa spiegando i motivi che l'hanno portato a scegliere l'offerta biancoceleste. TuttoMercatoWeb.com seguirà la presentazione in diretta scritta a partire dalle 16.30:

Inizia Tare: "Ho seguito Davide con tante attenzione, è una richiesta di qualche allenatore in passato e da lì è un giocatore che tenevamo in alta considerazione per la Lazio. Abbiamo quindi fatto in modo di portarlo alla Lazio in questa stagione: è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli e come sapete per noi è molto importante. Può giocare da mezzala, regista o anche trequartista: siamo felici di averlo tra di noi, è un professionista esemplare e un ragazzo straordinario e di questi ragazzi la Lazio ne ha tanto bisogno".

Davide come sei stato accolto dal gruppo?

"Ringrazio direttore e presidente per avermi portato qui, a 29 anni per me rappresenta una grande occasione. Sono stato accolto benissimo dai compagni e non nascondo qualche difficoltà avendo saltato la prima parte del ritiro. Abbiamo però lavorato benissimo dal primo giorno e per me è importante capire subito cosa vuole il mister".

Avevi ricevuto altre offerte?

"Ho scelto subito la Lazio, rappresentava un'occasione troppo importante. Mi sono allenato fino all'ultimo giorno da solo sapendo di poter approdare in una grandissima squadra".

Il ruolo che preferisci?

"E' riduttivo soffermarsi su un singolo ruolo, nasco trequartista ma negli ultimi anni sono maturato dal punto di vista fisico e caratteriale come regista basso".

Che sensazioni hai per la partita di domenica?

"La Lazio deve sempre puntare alla vittoria, in ogni partita, è la mentalità che anche il mister ci chiede. Incontriamo una grandissima squadra, che vince quasi sempre ma la Lazio ha fatto un'annata straordinaria l'anno scorso e si merita di giocare questa partita".

Al Milan eri considerato una grande promessa, quanto vale per te questa occasione?

"Come ho detto precedentemente, la Lazio per me rappresenta un punto di arrivo. Mi sono dovuto reinventare dal punto di vista tattico, ho lavorato tanto per affermarmi a determinati livelli. Aver cambiato ruolo mi ha fatto maturare".

Quali sono i tuoi obiettivi e cosa ti ha detto mister Inzaghi?

"Sapevo della stima del mister, per me è stato fondamentale capire cosa chiede ai giocatori. Come gestione del gruppo è uno dei migliori che ho mai avuto, ha un approccio diretto che ci rende quasi dei pari. Penso sia stato uno dei segreti dell'anno scorso. Io vengo qui con umiltà ma determinazione".

Ti hanno già spiegato il derby?

"E' inevitabile, so che è una partita speciale e proverà ad affrontarla nel miglior modo possibile".

