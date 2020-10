live Lazio, Hoedt: "Inzaghi mi ha voluto, farò ricredere i dubbiosi"

Se per Muriqi sarà la prima intervista da giocatore della Lazio, lo stesso non si può dire per Wesley Hoedt, anche lui atteso oggi nella sala stampa di Formello per la conferenza di presentazione. Per il difensore olandese si tratta infatti di un ritorno, avendo indossato i colori biancocelesti per due stagioni prima della cessione - per 17 milioni - al Southampton. In questa sessione è tornato nella Capitale ed è pronto a mettersi a disposizione di Inzaghi. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoweb.com!

Ore 14.05 - Inizia la conferenza stampa di Hoedt:

Prende parola il ds Igli Tare: "Non è un nome nuovo per noi e la nostra gente. Da come nasce la scelta? È stata una decisione condivisa con il mister. Cercavamo un centrale che conoscesse la lingua italiana e il nostro modulo di gioco. Su varie opzione che abbiamo avuto, abbiamo deciso per Hoedt dopo aver parlato con lui. Siamo contenti e felici. Sono convinto che sarà un grande acquisto, anche se ci sono stati tanti punti interrogativi su di lui".

Come e quando è nata la trattativa?

"Qualche settimana fa mi ha chiamato il mister, abbiamo parlato su varie cose. Inzaghi è stato importantissimo nella mia scelta, è lui che mi ha chiesto di tornare. So che ci sono dei dubbi su di me, ma darò tutto per questa maglia e per i tifosi. Ho sbagliato ad andare via, sono il primo ad ammetterlo, ma ogni tanto si sbaglia nella vita. Sono felice che ora posso cambiare tutto".

Pensi di essere migliorato negli ultimi anni? Se sì, in cosa?

"Ho tre anni in più e ho fatto esperienze all'estero. Sono sicuramente più maturo come persona e come calciatore. Adesso tocca a me dimostrarlo".

Ti senti pronto?

"Sì certo, mi sono sempre allenato. Devo trovare il ritmo partita, ma sono pronto. Posso giocare in ogni posizione della difesa a tre, spetta al mister decidere".

Hai parlato del tuo ritorno con De Vrij?

"Sì abbiamo parlato, è un mio amico".

Ore 14.12 - Finisce la conferenza stampa.