live Lazio, Immobile: "Sempre a testa alta. Nazionale? Esco con la maglia sudata"

vedi letture

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Lazio-Borussia Dortmund sarà una partita speciale per Ciro Immobile, doppio ex della sfida. Il centravanti, assente sabato per squalifica, tornerà a guidare l'attacco biancoceleste. Tra poco, alle 15, si presenterà in sala stampa insieme a mister Inzaghi per commentare i temi dell'esordio in Champions. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 15.31 - Inizia a parlare Immobile:

Hai parlato con qualche tuo ex compagno?

"No con nessuno, ma sono molto felice di rivedere compagni e staff, a cui sono ancora legato. Sarà una partita tosta ma è bello esordire in Champions".

Quanto ti hanno ferito le critiche in Nazionale?

"Colgo l'occasione per ringraziare Florenzi, che ha speso belle parole per me. Anche altri compagni, il mister e vari componenti dello staff mi hanno scritto perché erano preoccupati dalla situazione. Sono maturo, mi scivolano addosso le critiche, che sono arrivate perché ho sbagliato un gol. Io sono felice in Nazionale, esco dal campo sempre con la maglia sudata. Poi lo so anche io che devo segnare qualche rete in più".

Su Haaland?

"L'ho iniziato a seguire meglio dall'anno scorso, quando ha avuto l'exploit. Il Borussia è la squadra ideale per farlo diventare uno dei migliroi. Ha la continuità giusta ed è ciò che conta di più: dobbiamo tenere occhi aperti".

Come hai visto i compagni dopo la sconfitta di Genova?

"Ho visto la squadra triste per il risultato. Ma credo che tutti siano pronti, fiduciosi ed emozionati per l'esordio in Champions di domani. Da quattro anni abbiamo lottato per arrivarci, credo che nessuno penserà più alla gara contro la Sampdoria. Guardiamo avanti con fiducia, anche l'anno scorso non siamo partiti alla grandissima".

Che ne pensi di Muriqi? Ha le caratteristiche per giocare con te?

"L'ho visto poco anche io, sono stato fuori con la Nazionale. È molto diverso da me, da Correa e da Caicedo. Sarà un'ottima soluzione in più per darci una mano perché le partite saranno tante. È un giocatore intelligente che mi conosce: sapeva già i movimenti che facevo io".

Avete subito tanto l'assenza dei tifosi...

"Sono stati la nostra forza, abbiamo pagato il fatto di giocare senza. Avremmo voluto un altro esordio in Champions: domani dovremo fare una grande prova anche per loro".

Ci sono molte similitudini tra il vostro rendimento post lockdown e questo inizio di campionato...

"È giusto che la squadra si assuma responsabilità e critiche. Ma dobbiamo essere sempre positivi. Il lavoro che stiamo facendo va avanti da tanto tempo. Con l'Atalanta, anche se abbiamo perso, abbiamo giocato con la voglia, al contrario di sabato. Il campionato è appena iniziato, bisogna sempre stare a testa alta".

Ore 15.41 - Finisce la conferenza stampa di Immobile.