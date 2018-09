LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "A Empoli voglio una squadra umile e compatta"

Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di campionato per la Lazio, attesa dalla trasferta di campionato contro l'Empoli. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sulla forma della squadra: "I ragazzi hanno lavorato bene, i Nazionali sono arrivati in buone condizioni. Sono contento di quello che abbiamo fatto".

Sulla brillantezza della squadra: "A livello fisico stiamo bene, lo dicono i dati. Normale che manchi ancora un po' di brillantezza, ma sono contento ad esempio dell'ultima partita, nel nostro campionato non esistono gare semplici".

Sul tipo di squadra che deve affrontare l'Empoli: "Voglio vedere una Lazio umile, compatta, che faccia il giusto approccio".

Su come stanno Immobile e gli altri dopo gli impegni con le Nazionali: "Io personalmente non ho visto le partite, so che hanno dato il loro meglio. Avranno ancor più voglia di dimostrare. Sono loro che devono fare la differenza, nutro stima e fiducia per loro.

Sugli infortunati: "Berisha ha ricominciato a lavorare in campo, l'ho visto bene negli ultimi due giorni ma stiamo procedendo con cautela. Non si è ancora unito col gruppo, lo aspettiamo perché per noi è importante. Luiz Felipe sta seguendo il protocollo, vediamo la settimana prossima. Per Lukakau ci vorrà un po' più di tempo".

Sull'Empoli: "Andreazzoli è un bravissimo allenatore. Quest'anno ha iniziato giocando sempre un ottimo calcio, non hanno cambiato molto rispetto alla passata stagione. E' una partita e una trasferta delicata, dobbiamo dare continuità alla vittoria col Frosinone".

Sui tifosi: "Anche domani si faranno sentire, come in questi due anni e mezzo da quando ci sono io. Contro il Frosinone ci hanno aiutato, ci hanno spinto. Hanno capito che la squadra ha dato tutto quello che aveva".

Sulla possibilità di vedere novità in formazione: "Correa ha lavorato molto molto bene con la squadra e lo staff. Vediamo domani se inizierà dall'inizio o gara in corso, ma posso dire che in queste due settimane mi ha soddisfatto a pieno".