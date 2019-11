LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "A Rennes per farcela. Con un occhio al Celtic"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Dopo la vittoria di misura sul Cluj la Lazio è ancora in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Queste le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa:

Credo ancora nella qualificazione? "Abbiamo più possibilità rispetto a ieri. Il Celtic ha visto all'Olimpico e credo possa farlo in Romania così come noi in Francia. Volevamo giocarcela a Rennes. Poi vedremo cosa accadrà in Romania".

Adekanye? "Ha fatto un'ottima gara. Si è dato da fare. Mi è piaciuto anche se è normale che avesse delle difficoltà perché non giocava da tempo".

Patric? "Ha sentito un dolore al polpaccio, vediamo domani"

Berisha? "Ha fatto tre ottimi allenamenti, poi stamani ha sentito di nuovo problemi. Ho parlato con lui e con i medici: così ho deciso di non rischiarlo e di non portarlo neanche in panchina".