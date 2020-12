live Lazio, Inzaghi: "Acerbi rimarrà fuori, con questo calendario i giocatori vengono eliminati"

Seconda sconfitta consecutiva all'Olimpico per la Lazio, che perde con il Verona per 2-1. Tra poco il tecnico Simone Inzaghi arriverà in conferenza stampa per commentare il ko interno. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 23.34 - Inizia la conferenza stampa:

Una sola vittoria in casa:

"Ci ho già pensato. Prima del lockdown con i tifosi si era creata una sinergia che ci permetteva di avere un'altra marcia e un altro cammino. Dobbiamo cercare di fare meglio. Oggi sapeva che avremmo affrontato una squadre che ci poteva creare problemi. Abbiamo creato tanto, ma quando ti fai due gol da soli diventa difficile vincere".

Gli episodi hanno deciso la partita?

"Sì, dovevamo essere più lucidi nelle scelte, soprattutto dopo il pareggio. Ci abbiamo provato ma il calcio è questo. Due giorni fa eravamo qui a gioire e oggi ci stiamo leccando le ferite".

Le condizioni di Acerbi?

"Ancora non ci sono novità, vedremo tra qualche giorno. Purtroppo con questo calendario si va a eliminazione diretta dei giocatori. Non so quanto starà fuori Acerbi".

Cosa l'ha delusa di più della Lazio?

"Sicuramente la Lazio non avrebbe meritato la sconfitta. Ora abbiamo poco tempo per pensare perché già martedì dovremo avere una buona reazione contro il Benevento, che è una squadra tosta da affrontare".

Ore 23.38 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.