LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Atalanta da Champions senza Europa League"

La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che a breve parlerà alla vigilia della gara interna contro l'Atalanta.

13.32 - Arrivato Inzaghi in sala stampa.

Può essere una domenica decisiva? "Non credo, però sicuramente per noi è importantissima questa partita. Dobbiamo dar seguito alle prestazioni, l'Atalanta è una squadra ben allenata e organizzata. Senza la partecipazione in Europa League questa stagione, adesso giocherebbe per un posto in Champions con noi, l'Inter e la Roma".

Con tre successi sareste in Champions. "E' sicuro, come è sicuro non toglierci energie per pensare agli altri. Pensiamo alla nostra gara, che è complessa. Dovremo avere lo spirito e la voglia di sempre".

Domani ci sarà Caiceido dal 1'? "Immobile, Parolo e Radu sono importanti per noi, ma siamo abituati perché abbiamo sempre avuto assenze importanti durante l'anno. Ma il punto forte è il gruppo, in questi due anni e mezzo è stata la nostra forza. Come abbiamo sopperito ad assenze importanti in passato, lo faremo anche domani".

Che idea ha di Murgia? Come ha sostituito Parolo? "E' in crescita, un ottimo calciatore. Ha avuto grande minutaggio in questa stagione tra campionato ed Europa League, ma davanti a sé ha calciatori importanti come Leiva, Parolo e Milinkovic-Savic ma anche Lulic può fare la mezzala. Sono contento di lui, domenica ha fatto una grandissima gara così come quando l'ho inserito in passato. Sono convinto che lo farà anche domani".

La qualificazione in Champions passa dalla difesa? "Certamente. Adesso la nostra Champions passa attraverso l'Atalanta, dovremo stare attenti in entrambe le fasi. E' una squadra difficile da affrontare. Ci siamo preparati per disputare una partita equilibrata".

L'Atalanta ha Barrow, molto forte, che tipo di gara ti aspetti dal punto di vista tattico? "La Dea ha ottimi calciatori, è rientrato anche Ilicic. Possono inserire Cristante nei due mediani, lasciando Barrow in panchina con Ilicic e Gomez in avanti. L'Atalanta può mettere in difficoltà ogni squadra, ha un bravissimo allenatore che riesce a far rendere le proprie squadre nel migliore dei modi".

13.37 - Caiceido può mostrare adesso il suo valore, ma ha caratteristiche diverse da quelle di Immobile. "Non deve dimostrarmi nulla, l'ha fatto in questi otto mesi per come si è allenato e come s'è proposto ai compagni e all'allenatore. Quando ha sostituito Immobile, l'ha sempre fatto nel migliore dei modi".

Domani Luis Alberto o Felipe Anderson? "Per la formazione ho qualche dubbio. Felipe si sta allenando bene, non l'ho mai visto così disponibile come negli ultimi due mesi. E' nel pieno della maturità. Ho diverse chance, posso anche far giocare Milinkovic-Savic mezzala destra e Luis Alberto a centrocampo. Ho diverse soluzioni, anche Felipe Anderson può giocare sulla trequarti, sicuramente però giocherà Caicedo dall'inizio".

13.39 - Terminata la conferenza stampa di Inzaghi.