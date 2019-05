LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Atalanta? Serve rispetto ma possiamo vincere"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che a breve parlerà alla vigilia della gara di domani contro l'Atalanta.

14.00 - Arrivato Inzaghi in sala stampa.

Vuole dire qualcosa sulle polemiche di ieri legate alla conferenza di Ranieri? "Nulla, penso solo al campo. Su questo aspetto s'è espressa la mia Società".

Che gara bisogna attendere per domani? "E' certamente decisiva per la nostra corsa all'Europa, affronteremo con rispetto una squadra forte ma siamo consapevoli che siamo anche noi forti. Giocheremo con convinzione, cattiveria e coraggio. Giocando così potremo battere tutte le nostre rivali da qui alla fine".

La partita di domani è tra due società che competono con meno budget. "Certamente. Due anni fa, con il ko a Crotone, ci scavalcò proprio l'Atalanta. L'anno scorso siamo arrivati davanti noi, ora sono loro davanti di quattro punti. Siamo due squadre che stanno offrendo un grande calcio, competiamo con formazioni che sulla carta sono davanti a noi. Ma ce la giochiamo".

Manca la finale di Coppa Italia, per ora è soddisfatto della stagione? "Siamo ai primi di maggio e ci giochiamo tutto, Europa League a parte. Siamo arrivati a febbraio nel doppio confronto col Siviglia con i calciatori contati, ma tuttavia siamo qui a parlare per l'ennesimo anno di una Lazio che si gioca la Champions e siamo in lotta per vincere la Coppa Italia. Siamo da tre anni ai vertici, ma si può sempre migliorare. Lo pensano tutti, si potevano fare punti in più. Ci sono stati rallentamenti, ma vale anche per le nostre rivali".

Quale sarà il reparto offensivo di domani? "Mi piacerebbe avere sempre questo imbarazzo della scelta, ho tre attaccanti che mi soddisfano appieno. Immobile non ha i numeri dello scorso anno ma sta lavorando di più per la squadra, Correa cresce gara dopo gara ed è sempre decisivo. Caicedo ha una media realizzativa alta, ogni allenatore vorrebbe averlo nella propria squadra perché è completo e sa stare bene in una rosa. Dovrò valutare e scegliere, ma a San Siro contro il Milan è stato importante l'ingresso di Caicedo. Domenica contro la Samp Immobile è subentrato e ha fatto bene. Domani vedremo chi resta fuori, ma con grande serenità".

Manca Lulic, quale scelta per la corsia mancina? "Ho delle valutazioni da fare, c'è la possibilità di Marusic, Durmisi o Romulo. Anche qualcun altro, però sarebbe una scelta più forzata. Ci sono altre possibilità, sceglierò dopo l'allenamento di domattina".

I tifosi stanno acquistando i biglietti per la finale di Coppa. C'è fiducia. "I tifosi sanno che la Lazio è competitiva, sanno che hanno una squadra di grande cuore. In anni passati è capitato di arrivare alle ultime giornate con la squadra rassegnata su tutti i fronti. Prima della finale di Coppa Italia c'è la gara di domani e poi quella di Cagliari, sono davvero importanti".

Domani c'è il Papu Gomez da fermare, tra l'altro è un vecchio obiettivo di mercato della Lazio. "Sarà l'osservato speciale come lo saranno Ilicic e Duvan Zapata. Servirà corsa, coraggio e convinzione per fare una buona gara".

Il rientro di Luis Alberto? "Torna domani, ha trascorso una buona settimana. Milinkovic non ci sarà nella sfida di domani, speriamo di recuperarlo per Cagliari".

L'anno scorso ha votato Gasperini come migliore allenatore in Serie A. Perché lo stima? "E' un mister molto bravo, che stimo davvero. Ha dato una buona organizzazione alla sua squadra, insieme a noi della Lazio stanno facendo bene. C'è stato un grande percorso da parte di entrambi con le rispettive squadre, vedremo come andrà a finire questo campionato e la finale di coppa".

Quali sono le condizioni di Strakosha? "Ieri aveva qualche problema, oggi non l'ho ancora visto ma credo possa essere disponibile. Radu, Lulic, Berisha, Milinkovic e Lukaku dovrebbero essere gli unici indisponibili".

14.11 - Terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi.