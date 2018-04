LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Bella reazione dopo gli episodi di fine primo tempo"

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

23:50 - Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi.

Sui prossimi impegni: "Adesso avremo due giorni per recuperare in vista della trasferta di Udine. Vedremo come staremo, ma con questo entusiasmo è più facile. Psicologicamente dobbiamo cercare di essere concentrati in ogni partita. Dovrò cambiare qualcosa ma vedendo come sono entrati in campo Anderson, Patric e Caicedo mi lascia ben sperare".

Sugli episodi e la reazione nella ripresa: "Non ci siamo scomposti. Mi sono arrabbiato per le tre ammonizioni e ho detto ai miei di non protestare con l'arbitro. Non ci siamo fatti condizionare".

Sulla rosa: "Siamo stati bravi, avevamo qualche giocatore che rientrava come Lulic e Radu che hanno fatto due allenamenti e mezzo. Sono contento per loro, hanno grande cuore e volevano giocare tutti. A Wallace, Marusic, Di Gennaro e Caceres ho comunicato a malincuore l'esclusione".

Comincia la conferenza stampa di Simone Inzaghi: "Partiremo con un bel vantaggio. I ragazzi meritano di festeggiare anche grazie a un pubblico che ci ha trascinato nei momenti di difficoltà. Il primo gol subito su rigore inesistente, il secondo con rimpallo. Abbiamo reagito bene e adesso ci aspetta una partita difficile contro squadra che era come mi aspettavo. VAR? Non parlerò più di arbitri nella mia carriera di allenatore, Queste serate rimarranno dentro, con questa cornice e questi tifosi. So che dovremo dare continuità e giovedì ci aspetta una situazione nuova perché adesso partiamo da una situazione di vantaggio".

Vittoria per 4-2 della Lazio sul Salisburgo nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Simone Inzaghi tra poco parlerà in conferenza stampa, che potrete seguire live su Tuttomercatoweb.com.