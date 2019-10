LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Bisogna continuare a proporre. Testa al Milan"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Quattro gol e tre punti. La Lazio si prende tutto nel match odierno contro il Torino, terminato 4-0 con la doppietta di Immobile, la rete (strepitosa) di Acerbi e la traiettoria vincente di Luis Alberto da calcio d'angolo, su cui è netta la deviazione di Belotti. Tra poco, nella sala stampa dell'Olimpico, è atteso mister Simone Inzaghi per analizzare quanto accaduto in campo. Segui il live su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 23.22 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi:

È arrivata la continuità...

"Sono soddisfatto e contento, soprattutto per i ragazzi. Ci tenevano tanto. Ieri temevo questa partita, il Torino ci aveva dato sempre filo da torcere negli ultimi anni. Avevo detto dopo Glasgow che avremmo dovuto continuare a proporre e credere in quello che si stava facendo. Le vittorie portano entusiasmo, ma già da domani dobbiamo pensare a domenica prossima".

Su Immobile:

"Ha fatto una grande gara. Oltre il gol, ci ha dato una mano in fase di non possesso. Dipendiamo tanto dai nostri attaccanti, che devono essere i primi ad aiutarci quando la palla la hanno gli avversari. Bene anche Caicedo e Correa quando è entrato".

C'è un dettaglio che ha sottolineato alla squadra? Un difetto da migliorare...

"Devo rivedere ancora la partita, come faccio sempre. Mi è sembrata un'ottima gara con un buon possesso dal basso. I tre difensori, Cataldi e non dimentichiamoci il portiere hanno indirizzato bene la manovra. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato ieri".

Grande prestazione di Cataldi...

"Danilo è stato bravissimo e non avevo dubbi. Ha una maturità incredibile, si allena sempre al meglio. È uno dei trascinatori, anche quando è fuori. È un tifoso della Lazio, è sempre il primo a incitare i suoi compagni. Fa sempre bene ogni volta che viene chiamato in causa, è un valore aggiunto nello spogliatoio".

Sarebbe proprio così grave uscire dall'Europa League?

"Da anni che cerchiamo di farla al meglio. Sappiamo che ci porta via tante energie fisiche. Mi è dispiaciuto per Glasgow, per come abbiamo perso nonostante la buona prova. Vogliamo andare avanti, anche se sappiamo che sarà difficile. Siamo in ritardo e ci proveremo con tutte le nostre forze".

