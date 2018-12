LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Chiudere bene il girone. Milinkovic tornerà presto"

Premi F5 per aggiornare la diretta

© foto di Federico Gaetano

Vigilia europea per la Lazio di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, dalla sala stampa di Formello, presenterà la gara di domani contro l'Eintracht Francoforte. I tedeschi sono a punteggio pieno a quota 15, mentre la Lazio è già certa del secondo posto e quindi del passaggio del turno.

Sulla partita: "E' la gara che chiude il girone, noi vogliamo fare una buona partita contro una squadra importante. Io voglio vedere la mia squadra scendere in campo per fare una buona gara, loro faranno la propria partita ma noi vogliamo chiudere il girone nel migliore dei modi".

Sulla testa già a lunedì: "A volte quando non si hanno motivazioni si va incontro a brutte figure, e questo non deve succedere. Io schiererò una squadra competitiva per chiudere bene il girone".

Su Lucas Leiva: "Manca ancora l'allenamento di oggi e quello di domani mattina. Voglio portarlo in panchina e dargli un piccolo minutaggio, ma molto dipenderà dalle ultime 2 sedute. Per noi è un giocatore importantissimo, adesso sembra tornato a buoni livelli. Negli ultimi tre giorni si è sentito bene".

Sul periodo di Milinkovic: "Ha preso una brutta botta contro la Samp ma conto di recuperarlo. Per quanto riguarda il momento, posso dire che ci sono dei momenti del genere. Lui dovrà solo rispondere con le prestazioni sul campo. Io ho grande fiducia in lui, è un giocatore importante e se quel tiro non fosse uscito di pochi centimetri adesso staremmo parlando di altro. Farà cambiare idea a tutti in poco tempo".

Su Strakosha e le sue imprecisioni sui rinvii: "Ha la mia massima fiducia, è normale che possa sbagliare qualche passaggio ma è una mia precisa richiesta, quella di coinvolgerlo. Lui lavora seriamente, cerca sempre di migliorarsi e tutti si fidano di lui. Deve stare super tranquillo e continuare così".

Sul possibile incontro col Salisburgo ai sedicesimi: "Siamo secondi, sappiamo che troveremo una squadra forte. Ce ne saranno tante come loro, poi se dovesse arrivare una rivincita contro di loro ben venga".

Sui regali di mercato: "Chiederò di non avere infortuni, di avere tutti i 26 a disposizione per tutte le gare. Vorrei avere la rosa a disposizione nella sua interezza".

Sul campionato: "Contro la Samp ho visto una grandissima Lazio, ho fatto i complimenti ai ragazzi. A volte il calcio è crudele, per un errore al 99esimo che non dovevamo commettere abbiamo pareggiato. Io mi porto comunque dietro tante cose positive, oltre a quelle negative come i due gol subiti".

Sull'umore della squadra: "C'è un po' di delusione, ma anche la consapevolezza di aver messo alle corde una squadra come la Samp. Sono deluso dal risultato, ma molto contento per la prestazione".

Su Durmisi: "Ha avuto un contrattempo lunedì. Ieri ha fatto differenziato, oggi valuteremo. Se darà rassicurazioni giocherà sicuramente, altrimenti sceglieremo altro".

Su Luis Alberto: "Gli ho fatto i complimenti per come è entrato in campo nell'ultima gara. Dopo il Milan ha avuto un problema che lo ha rallentato, voleva esserci col Chievo ma abbiamo preferito non rischiarlo. A volte secondo me i giocatori possono essere decisivi anche entrando dalla panchina e l'esempio è proprio la gara con la Samp".

Sull'Europa League: "Ci sono squadre forti, con le squadre scese dalla Champions ancora di più. Sarà un sorteggio complicato per noi, ma ce la giocheremo con tutti".