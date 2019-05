LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Ci lecchiamo le ferite. Testa solo al Cagliari"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio di Simone Inzaghi si gioca domani le sue ultime carte per provare a riagguantare il treno che porta alla Champions e in ogni caso cercherà di battere il Cagliari per riportarsi in zona Europa League e per prepararsi al meglio alla finale di Coppa Italia. Alle 15 parola al tecnico biancoceleste per la conferenza stampa di vigilia della gara della Sardegna Arena.

15.01 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

Lotito ha detto che la classifica non lo soddisfa.

"Non pensiamo all'ottavo posto, abbiamo a disposizione tre partite e la finale di Coppa Italia. A Cagliari abbiamo l'obbligo di fare una grande partita, poi penseremo alla Tim Cup".

Farà scelte pensando a mercoledì?

"Ho provato diverse soluzioni ma come spesso accade il giorno della gara farò dei cambiamenti. Peserò esclusivamente alla gara di domani, dobbiamo tenere vivo il pensiero di andare in Europa attraverso il campionato".

Qual è l'umore della squadra?

"Ci stiamo leccando le ferite. Abbiamo perso contro l'Atalanta una partita importantissima, uno scontro diretto, dove gli episodi non sono venuti dalla nostra parte. Sono fiducioso per le prossime quattro partite".

Come sta Strakosha?

"Non ci sarà, non è nei convocati per un problema al tendine. Proto è un portiere affidabile e un professionista, pensava di giocare di più ma si è sempre comportato bene".

Come sta Milinkovic?

"Ha ancora dolore ma proverà ad esserci in Coppa. Il provino di questa mattina non è andato bene".

Come vive le voci di mercato?

"Il mio attaccamento alla Lazio lo conoscete. In questo momento ci stiamo giocando ancora tanto e non è scontato al 15 maggio. Non ho tempo di pensare ad altro se non alle partite e alle finali che ci aspettano. Voglio, insieme al mio staff, concludere la stagione nel migliore dei modi".

Cosa pensa del momento del calcio inglese?

"Hanno quattro squadre nelle due finali e quest'anno hanno dominato. Questo è un dato di fatto: hanno grandi budget, allenatore europei e rose alla grande. Sono molto organizzati, dagli stadi a tutto il resto. Io sono comunque fiducioso per il nostro calcio, tutte le squadre miglioreranno nei prossimi anni".

Che settimana è stata per Wallace?

"Non si può non far giocare un calciatore quando commette un errore. La partita di domenica non è dipesa da lui ma da tutti, me compreso. Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo cercare di recuperare. Siamo uomini e dobbiamo reagire, abbiamo perso una partita importante ma dobbiamo essere bravi a tirare su la testa. Abbiamo ritardo in campionato e vogliamo fare 9 punti. Wallace ha le stesse possibilità degli altri di giocare".

Come sta Radu?

"Ha fatto una settimana a pieno, sta bene ma lo valuterò domani".

Qualche giocatore ha finito la benzina?

"I dati sono buoni ma vivo anche di sensazioni. La squadra sta bene dal punto di vista fisico".

15.10 - Termina qui la conferenza stampa di Inzaghi.